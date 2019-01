Tragèdia al Brasil pel trencament d'una presa de residus miners

Una presa de la minera Vale que emmagatzemava residus minerals s'ha trencat aquest divendres al Brasil i ha provocat un riu de fang que ha destrossat diverses cases a la ciutat de Brumadinho, a l'estat de Minas Gerais, a l'est del país. L'empresa ha admès en un comunicat d'urgència que "hi ha treballadors de l'àrea administrativa que podrien haver quedat afectats pels residus de la presa i hi podria haver víctimes". El cos de bombers i de la defensa civil han informat que estan de camí al lloc de la tragèdia per atendre l'emergència i que de moment es creu que hi pot haver fins a 200 desapareguts.

Fins ara les autoritats no han confirmat que hi hagi víctimes, però el portaveu del govern del Brasil, Otavio Rego Baroos, ha anunciat la creació d'un gabinet de crisi i ha dit que el president, Jair Bolsonaro, té la intenció de visitar el lloc dels fets dissabte.

La gran empresa minera Vale –la que més més ferro exporta del món– ha informat que l'accident ha tingut lloc aquesta tarda i ha afectat a la comunitat de Vila Ferteco i la part administrativa de la mina, i ha ressaltat que el més important és "protegir la vida dels treballadors integrants de la comunitat". L'alcalde de la localitat ha emès un comunicat perquè la població es mantingui allunyada del riu Paraopeba.