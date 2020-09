Una fletxa equivocada

Un activista a favor dels indis ha mort en una regió aïllada de l'Amazònia brasilera per l'impacte d'una fletxa al pit, suposadament disparada per membres d'una tribu no contactada que defuig les relacions amb persones de fora de la comunitat. No és el primer cop que es produeix un atac d'aquestes característiques, però la diferència és que, paradoxalment, la víctima era un referent de la defensa dels indígenes. L'acció coincideix, a més, amb la gran pressió urbanística i comercial al voltant dels boscos salvatges empresa per multinacionals i governs per treure'n profit econòmic, que s'ha vist incrementada amb la relaxació legal i l'obertura de noves llicències per a activitats extractives –legals i il·legals– durant la presidència de Jair Bolsonaro.

Rieli Franciscato, de 56 anys, feia més de tres dècades que treballava per protegir indígenes i indis aïllats a l'Amazònia i, precisament, va ser atacat durant una aproximació a una àrea habitada per una tribu no contactada a la regió d'Uru Eu Wau Wau, a l'estat de Rondônia, a la frontera amb Bolívia. Suposadament, els aborígens van percebre risc o van voler enviar una advertència als membres de la missió de la Fundació Nacional Indígena (Funai), amb conseqüències fatals. Són tribus que "corren perill" però que "no saben qui són els seus defensors", ha subratllat l'entitat.

La policia de l'estat de Rondônia ha explicat als mitjans locals que Franciscato anava acompanyat d'agents militaritzats per verificar l'existència d'una tribu no contactada, que s'havia detectat el juny passat i que havia arribat a intercanviar menjar per eines manuals amb una veïna de l'àrea. La feina de l'activista mort era assegurar-se que no hi hauria conflicte entre els indígenes i els pagesos de la regió si tornaven a coincidir.

Precisament l'ONG Survival, que també treballa en la defensa dels pobles indis, emmarca la mort de Franciscato en la pressió que pateixen les tribus no contactades. Les topades amb grangers, oficials, empreses (fusta, mineria, recursos hídrics) i fins i tot miners il·legals són més freqüents al Brasil de Jair Bolsonaro, que ha animat a augmentar l'explotació de l'Amazònia amb el fals argument que és una oportunitat per desenvolupar econòmicament la regió. Cândido Rondon, l’home que estimava els indis que el volien matar

"Rieli va dedicar la vida a la causa indígena. Amb més de tres dècades de serveis, deixa un immens llegat per a la política de protecció d'aquests pobles", es lamentava en una nota el coordinador general d'Indígenes Aïllats i de Contacte Recent de la Funai, Ricardo Lopes Dias.

Es calcula que al món hi ha actualment 114 comunitats o ètnies que viuen sense contacte amb la societat i que rebutgen conscientment tenir relacions amb l'exterior, la majoria de les quals a l'Amèrica Llatina.