Un tribunal nega a un holandès fer-se 20 anys més jove

Sentència insòlita per a una petició insòlita. Un tribunal ha rebutjat la petició d'un ciutadà holandès per canviar l'edat i fer-se 20 anys més jove al·legant que els 69 anys biològics que té no es corresponen amb el seu estat emocional i, sobretot, perquè li són un obstacle per trobar feina o lligar.

El cas d'Emile Rateband, 'guru de la positivitat', va presentar una demanda en un jutjat de la localitat holandesa d'Arnhem perquè amb el canvi d'edat pogués sentir-se més "còmode", de la mateixa manera que la reassignació del sexe fa sentir millor les persones transsexuals.

No obstant això, el tribunal li ha negat tornar a la joventut, ni que sigui de manera legal i administrativa, perquè la legislació holandesa fixa en base a l'edat obligacions i exempcions com el "dret a vot o el deure d'anar a escola", i que si acceptés la petició de Rateband "perdrien el sentit".

Rateband és un personatge conegut entre l'audiència holandesa, sobretot per ser un guru motivacional. Segons ha explicat, els metges asseguren que el seu cos és com el d'un "home de 45 anys", i ha lamentat que als 69 anys es troba amb problemes per comprar una casa o un cotxe nou, així com menys facilitats per trobar parella a Tinder.