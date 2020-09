Evo Morales i Rafael Correa queden fora de la cursa electoral a Bolívia i l'Equador

Evo Morales i Rafael Correa han vist com tribunals de Bolívia i de l'Equador els han vetat per a la cursa electoral. En poques hores de diferència la justícia dels respectius països ha inhabilitat els dos expresidents, que viuen a l'exili i tenen obertes causes penals per delictes diferents.

Des de Buenos Aires, el bolivià Evo Morales ha acatat la decisió d'un tribunal especial que li prohibeix concórrer com a candidat al Senat per la província de Cochabamba en les eleccions previstes per al 18 d'octubre. Aquests comicis han de tancar, en principi, la greu crisi política i institucional que es va obrir l'any passat amb les acusacions de frau en la contesa en què el dirigent cocaler es va proclamar guanyador, i amb la seva posterior fugida del país. El veto es justifica perquè Morales no compleix el requisit assenyalat a la Constitució de tenir la residència a Bolívia.

A través de les xarxes, Morales ha denunciat que la sentència que el treu de la cursa electoral és una "decisió política il·legal i inconstitucional", però ha expressat que acatarà la mesura perquè, sosté, a diferència del govern transitori de Janine Áñez la seva prioritat és que el país surti al més aviat possible i en les millors condicions de la crisi, agreujada per l'impacte de les mesures restrictives pel coronavirus. En aquest context, però, ha advertit que la sentència judicial "no podrà proscriure el poble", una expressió que ha fet servir per solidaritzar-se amb Correa.

Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 7, 2020

L'expresident bolivià, el primer indígena del país a accedir al càrrec, té oberts diversos processos penals per suposats delictes tan diversos com genocidi, terrorisme durant les revoltes posteriors a les eleccions anul·lades, frau electoral i estupre, pels quals la Fiscalia ha emès diverses ordres de detenció.

A l'equatorià Correa la sentència que l'inhabilita l'ha enxampat al seu exili de Brussel·les, on es va traslladar tot just deixar la presidència, el 2017. La inhabilitació estronca els seus plans de tornar a la primera línia política, aquest cop fent tàndem electoral com a vicepresident amb Andrés Aranz per a les eleccions presidencials del 2021.

La justícia ha desestimat el seu recurs per anul·lar una condemna de vuit anys de presó i inhabilitació política per haver creat una xarxa de suborns per finançar el seu partit i moviments afins a canvi de l'adjudicació de contractes milionaris de l'Estat a empreses constructores. Entre elles hi ha la brasilera Odebrecht, el centre de la gran teranyina de corrupció de Sud-amèrica que ha tocat i ha acabat amb la carrera política de Lula da Silva, Alejandro Toledo o Alan García, per citar-ne uns quants.

Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato

No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular

Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá

Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer pic.twitter.com/3XKCPBh3Bi — Rafael Correa (@MashiRafael) September 7, 2020

En canvi, el fet que Correa quedi definitivament fora de les paperetes és per a la fiscal general equatoriana, Diana Salazar, el dia en què tot el país "en surt guanyador perquè la justícia s'hi està estrenant", recull l'agència Efe.