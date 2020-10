Trump marxa a mitja entrevista del programa '60 minutes'

La cadena nord-americana CBS va emetre aquest diumenge l'entrevista que la periodista del programa 60 minutes Lesley Stahl havia fet uns dies abans al president dels Estats Units, Donald Trump, en el tram final de la campanya de les eleccions del 3 de novembre. La conversa, però, va quedar interrompuda abruptament abans d'hora, quan Trump va decidir aixecar-se i donar per acabada l'entrevista.

This was Trump's epic meltdown on 60 Minutes and it was even worse than reported. Trump literally ran away because he didn't like the questions. pic.twitter.com/48Xu2TiI1o — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) October 26, 2020

De fet, Trump ja havia fet públic dimecres, a través del seu perfil de Facebook, un vídeo de l'entrevista sense editar, gravat per un dels seus assessors, que mostrava com, després de 37 minuts de conversa, decidia anar-se'n. "Mireu el biaix, l'odi i la rudesa de 60 minutes i la CBS", va dir Trump, que va vulnerar l'acord amb la cadena que li impedia mostrar imatges del programa abans de l'emissió per antena.

Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020

L'entrevista havia començat amb certa cordialitat, però la tensió va anar pujant fins que, en un moment donat, Trump es va referir als suposats escàndols que afecten el seu rival a les eleccions, Joe Biden, i va lamentar que els mitjans de comunicació no li preguntin per aquestes qüestions. "No n'hi ha cap prova. Això és 60 minutes i no podem dir coses que no podem verificar", va replicar la periodista. El president, però, va insistir que es tracta d'informacions "totalment verificades" i va acusar els mitjans de difondre falsedats i de ser molt més durs amb ell que amb Biden.

"Has plantejat les preguntes de manera inadequada. Des del començament: la teva primera pregunta ha sigut «Està preparat per a preguntes difícils?» Això no l'hi pregunteu a Joe Biden. Mai li han fet cap pregunta complicada", va dir Trump, i va afegir "Aquesta no és manera de parlar".

Arribats a aquest punt, un membre de l'equip del programa va interrompre la conversa per informar la presentadora del temps que quedava d'entrevista, i Trump ho va aprofitar per donar-la per acabada. "Ja n'he tingut prou! Marxem", va dir. I, efectivament, es va aixecar i va marxar.

Pence: "Trump és un home que diu el que pensa"

A la part final de la conversa, Trump havia d'estar acompanyat del seu vicepresident, Mike Pence. Després de la interrupció, Pence es va presentar a la sala Roosevelt de la Casa Blanca, on tenia lloc l'enregistrament, però Trump ja no hi va tornar.

"Què ha passat amb el president?", li va demanar Stahl. I Pence va respondre: "El president Trump és un home que diu el que pensa. Crec que és una de les grans fortaleses que ha tingut com a president".