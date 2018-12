El tancament de l'administració americana enfonsa les borses

El tancament parcial de l'administració dels EUA ha arribat al seu quart dia i ha provocat fortes caigudes en els mercats sense que de moment hi hagi cap acord a la vista sobre els fons que el president nord-americà, Donald Trump, reclama per construir el mur amb Mèxic. El Senat, responsable de donar el vistiplau al pressupost, es tornarà a reunir dijous. L'objectiu és desbloquejar el fons per poder reobrir l'administració, però ni la Casa Blanca ni l'oposició demòcrata estan disposades a cedir. La Casa Blanca no vol renunciar al mur, i els demòcrates no volen caure en el xantatge d'aprovar diners per al mur si no volen ser considerats responsables del tancament governatiu. Si no hi ha acord, el bloqueig podria prolongar-se fins al gener.

Trump, per a qui el mur amb Mèxic és un símbol, no està disposat a cedir. "L'administració no es reobrirà fins que tinguem un mur, una barrera contra la gent que arriba al nostre país. És una barrera contra les drogues. Hi ha un problema que es diu tràfic de persones, i no deixarem que passi", ha afirmat el president, que demana 5.000 milions de dòlars per construir la tanca.

Els demòcrates només estan disposats a destinar 1.300 milions a la seguretat fronterera, i amb restriccions que impedeixen la construcció de la barrera. El líder de la minoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer, i la líder a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, van afirmar dilluns que l'acord és difícil. Els demòcrates han acusat Trump d'estar "submergint el país en el caos" a causa dels seus atacs a la Reserva Federal (Fed), la recent dimissió del general James Mattis com a secretari de Defensa i el tancament de l'administració, que va començar divendres a la mitjanit.

Problemes als mercats financers

La borsa de Nova York no ha operat aquest dimarts perquè és Nadal; però les borses de Tòquio i Xangai van patir l'impacte de la caiguda que van experimentar dilluns tots els indicadors de Wall Street.

El Dow Jones d'industrials, el principal indicador de Wall Street, va baixar dilluns més de 650 punts; mentre que l'S&P 500, l'índex que agrupa les principals companyies cotitzades als EUA, va caure per quarta sessió consecutiva, en la pitjor nit de Nadal de la història. D'acord amb els analistes, les borses van reaccionar malament davant les converses que va mantenir aquest cap de setmana el secretari del Tresor dels EUA, Steven Mnuchin, amb els directors dels sis principals bancs del país, inclosos Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase. Segons un comunicat del Tresor, tots els directius van coincidir que tenen "àmplia liquiditat disponible per fer préstecs als consumidors, els mercats financers, i altres operacions de mercat".

Aquesta informació, segons l'expert econòmic Neil Irwin, "va causar més mal" perquè, de cop i volta, els inversors van començar a preguntar-se sobre si havien de preocupar-se per la liquiditat dels bancs, cosa que no havien qüestionat fins aleshores. El titular del Tresor buscava tranquil·litzar els mercats, però va aconseguir l'efecte contrari. Tampoc hi va ajudar que, enmig de la jornada borsària, Trump carregués contra la Fed, a la qual va considerar l'"únic problema" de l'economia dels EUA. Trump creu que el gradual ajust monetari defensat per la Fed amenaça l'acceleració de l'economia nord-americana i no ha dubtat a criticar l'organisme, de manera que s'ha trencat el tradicional respecte que la Casa Blanca ha expressat per la independència del banc central.

Segons mitjans locals, Trump està enfadat per la pujada de tipus d'interès que va decretar la Fed la setmana passada i ha arribat a valorar la possibilitat d'acomiadar el president de la institució, Jerome Powell.