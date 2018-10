Els morts pel tsunami a Indonèsia augmenten a 1.571 i hi ha centenars de desapareguts

Les autoritats d'Indonèsia han augmentat aquest divendres a 1.571 la xifra de víctimes mortals a causa del terratrèmol de magnitud 7,5 i el posterior tsunami que van afectar fa just una setmana el nord de l'illa indonèsia de Cèlebes.

Durant una roda de premsa televisada, el portaveu de l'Agència Nacional de Gestió de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ha afirmat que, paral·lelament, el nombre de persones ferides també s'ha elevat a 2.549 i encara hi ha 152 persones enterrades sota el fang i la runa.

Mentrestant, els equips de rescat encara treballen per trobar més víctimes i per enterrar els cadàvers. De fet, un total de 1.551 morts ja han sigut enterrats en fosses comunes, i algunes ONG que s'han desplaçat a la zona asseguren que el nombre de persones que encara podrien estar sepultades augmentaria, com a mínim, a 1.000.

A més a més, hi ha un total de 70.000 persones desplaçades, moltes de les quals no saben si podran tornar a casa, ja que s'han quedat sense res.

Recuperar els danys

A Palu, la capital provincial i una de les zones més afectades, la xarxa elèctrica continua danyada en un 60%, tal com ha indicat la companyia estatal d'electricitat, que espera poder restablir completament el subministrament el 14 d'octubre.

A més d'importants danys en edificis i carreteres, el sisme va provocar en alguns indrets esllavissades de terra que van produir allaus de fang que van sepultar nombrosos habitatges.

Davant les dures conseqüències, els científics estan estudiant les raons per les quals el posterior tsunami va ser tan violent, ja que el tipus de falla on es va detectar el tremolor no sol generar un gran moviment d'onades gegants com el que es va viure.