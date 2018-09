Un tsunami d'onades de fins a tres metres colpeja una illa d'Indonèsia després d'un terratrèmol de magnitud 7,5

El terratrèmol de magnitud 7,5 que ha sacsejat aquest divendres el nord de l'illa indonèsia de Cèlebes ha provocat un tsunami que ha colpejats les ciutats de Palu i Donggala, uns 80 quilòmetres al sud de l'hipocentre, segons fonts oficials, que han assenyalat que, de moment, no hi ha confirmació que s'hagin produït víctimes mortals.

L'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia ha emès un avís de tsunami després del terratrèmol per advertir de grans onades, que han acabat fent impacte en aquestes petites ciutats amb una altura d'entre mig metre i 3 metres. Malgrat que set minuts després s'ha donat per tancat l'episodi d'alerta, Dwikorita Karnawati, que dirigeix l'organisme, ha explicat a Reuters que "la situació és caòtica, la gent corre pels carrers i els edificis s'ensorren", i a banda s'han produït nombroses rèpliques que han seguit la primera sacsejada.

A les xarxes socials hi han aparegut diversos vídeos gravats amb mòbils del moment en què arriba el tsunami a la costa, que colpeja amb força entre els crits de diversos residents que han corregut a refugiar-se en un lloc allunyat de l'aigua. Les autoritats no han informat sobre si hi ha víctimes mortals causades pel terratrèmol o el tsunami, encara que sí que han parlat de nombrosos edificis danyats.

L'hipocentre del terratrèmol s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat, i l'epicentre, a 56 quilòmetres al nord de Donggala, segons el Servei Geològic dels Estats Units (USGS). Per contra, un altre sisme de 6,1 graus ha provocat la mort d'una persona, 10 ferits i l'enfonsament de diversos edificis a la mateixa zona tres hores abans.

Almenys 557 persones van morir i gairebé 400.000 van haver de marxar de casa pels quatre terratrèmols de magnituds compreses entre 6,3 i 6,9 que van sacsejar l'illa de Lombok entre el 29 de juliol i el 19 d'agost. Els sismes van malmetre més de 80.000 edificis, la meitat d'ells amb danys greus, i van destruir part de la infraestructura de la turística illa.

El 2004, un fort terratrèmol al nord de l'illa de Sumatra va generar un tsunami que va matar unes 280.000 persones en una dotzena de països banyats per l'oceà Índic, la gran majoria de les quals a Indonèsia.

Indonèsia està situada sobre l'anomenat Cinturó de Foc del Pacífic, una zona de gran activitat sísmica i volcànica on cada any es registren uns 7.000 terratrèmols, la majoria moderats.