Els turcs examinen Erdogan a les municipals

Aquest diumenge 57 milions de turcs votaran en unes eleccions municipals que són claus per al futur d'Erdogan. Es tracta de la primera moció de confiança que ha de superar el president des que va ser reescollit el juny del 2018. Hi ha dos blocs que opten a aconseguir el poder: en primer lloc, el Partit de la Justícia i el Desenvolupament d'Erdogan, que es presenta en aliança amb el Partit d'Acció Nacionalista (MHP), conegut per mantenir un discurs de línia dura amb els kurds. Per una altra banda, el principal partit de l'oposició, el Partit Republicà, que també ha format una coalició amb el partit conservador Iyi per poder combatre l'hegemonia del mandatari turc.

El futur dels kurds

Una de les incògnites que es resoldran en aquestes eleccions és quina serà la futura relació de Turquia amb els kurds i, en conseqüència, amb els Estats Units. Des que Washington va decidir retirar les tropes de Síria, el món ha retret a Washington l'abandonament del poble kurd en mans de Turquia i el règim d'Al-Àssad. Per aquest motiu, no podria mantenir bones relacions amb Ankara si decideixen entrar en un enfrontament directe amb els kurds.

El partit pro kurd HDP, tement que pugui guanyar Erdogan en coalició amb els ultranacionalistes, no ha presentat candidatura pròpia en ciutats com Ankara, Istanbul i Izmir. S'han unit a l'oposició per evitar l'arribada d'un govern que els reprimeixi.

El que més ha cridat l'atenció de Turquia als mitjans internacionals aquests últims mesos ha sigut la purga que hi ha dut a terme Erdogan, però el que més pot fer perillar el seu mandat és la crisi econòmica. De fet, segons les enquestes l'atur i l'economia són les principals preocupacions dels votants. I tenen raons: la inflació ha pujat un 20% –i en els aliments un 30%–, mentre que la desocupació se situa en l'11%. I com més jove és la població, més atur hi ha: un de cada cinc joves no te feina.

Les enquestes indiquen que el partit d'Erdogan podria perdre el poder a les principals ciutats de Turquia. A Ankara, els sondejos indiquen que l'AKP podria perdre l'ajuntament després de quasi mig segle. El mateix passa amb les ciutats de Bursa, Adana i Antalya. L'única ciutat on sembla que el president turc mantindria l'hegemonia seria a Istanbul, la seva ciutat natal.