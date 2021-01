El president d'Uganda lidera el recompte però Bobi Wine denuncia frau

Yoweri Museveni va pel camí de revalidar el càrrec de president d'Uganda. Els resultats provisionals anunciats aquest divendres al migdia per la comissió electoral indiquen que, amb el 49,1% dels vots escrutats, l'actual mandatari encapçala molt clarament el recompte, amb un 62,7% de suport (3,9 milions de paperetes), mentre que el seu principal rival, Bobi Wine, se situa en el 29,3% (1,4 milions de vots).

Wine, però, no dona validesa a aquest recompte. "Estic segur que hem derrotat el dictador de llarg", ha dit el candidat opositor en una roda de premsa en què ha afirmat que té proves gravades en vídeo del frau electoral i que té intenció de fer-les públiques "tan aviat com es restableixi el servei d'internet". Dimarts Museveni va prohibir l'ús de les xarxes socials i de les aplicacions de missatgeria, i dimecres, la vigília de la jornada electoral, va ordenar bloquejar internet. "Posarem sobre la taula totes les opcions legals, constitucionals i no violentes", ha afegit Wine, en declaracions a Reuters.

De moment, ni la Unió Africana ni la Comunitat de l'Àfrica Oriental, les dues organitzacions que havien enviat observadors internacionals al país, no han fet cap valoració sobre la netedat dels comicis. Per la seva banda, el president de la comissió electoral, Simon Byabakama, ha recordat a Wine que, si considera que les eleccions han estat manipulades, ho ha de demostrar.

Segons Byabakama, l'absència de connexió a internet no ha impedit que els resultats arribessin al punt on s'està fent el recompte. "No fem servir internet local per transmetre els resultats, fem servir el nostre propi sistema. Els resultats arribaran", va dir dijous, sense detallar de quina manera s'estan comunicant les xifres de vots a l'organisme electoral.

Nou assalt a Wine

Aquest divendres Bobbi Wine ha denunciat en dos tuits que un grup de "militars" havien "saltat la tanca" i havien "pres el control" de casa seva. "Cap d'aquests militars intrusos ens està dient res. Estem en greus problemes. Estem assetjats", ha afegit el líder opositor.

Durant la campanya electoral, Wine va ser perseguit implacablement per les autoritats: va ser detingut dues vegades, i l'exèrcit va respondre amb foc real a les protestes per la seva segona detenció i va provocar com a mínim 54 morts. A més, la policia va boicotejar els seus mítings bloquejant les carreteres o punxant les rodes dels vehicles amb què es desplaçava, fins que el candidat va decidir suspendre la campanya a causa del risc que comportava. Durant la jornada electoral, el candidat va denunciar per Twitter que el seu telèfon i el de la seva dona havien quedat bloquejats i ho va atribuir a la voluntat del govern d'impedir-li comunicar-se amb els seus col·laboradors.

Bobi Wine, un cantant de hip-hop de 38 anys reconvertit en polític, ha aconseguit connectar amb els sectors més joves de la societat ugandesa des que va començar a compondre i cantar temes crítics amb el règim de Museveni. El president va accedir al càrrec el 1986, com a líder de la guerrilla que va fer caure l'anterior règim militar. Deu anys més tard es va sotmetre per primer cop al veredicte de les urnes i des de llavors s'ha imposat en cinc convocatòries electorals. Si es confirma la seva sisena victòria, podrà seguir al poder fins que tingui 81 anys.