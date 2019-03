Els xenòfobs guanyen la majoria al Senat dels Països Baixos

El populista ultradretà Fòrum per la Democràcia (FVD) és des d'aquest dijous el partit més gran del Senat holandès a tan sols nou setmanes de les eleccions europees i dos dies després del tiroteig en un tramvia d'Utrecht que no es descarta que sigui motivat pel jihadisme. La victòria dels xenòfobs i euròfobs complica la legislatura del primer ministre, el liberal Mark Rutte, que a partir d'ara haurà de buscar aliances externes a la seva coalició de centredreta si vol tirar endavant les lleis. La legislatura acaba el 2021 i l'auge dels ultres rememora el triomf a les urnes de la formació de Pim Fortuyn, un polític antiimmigració musulmana que va morir assassinat en vigílies dels comicis del 2002, però que va catapultar la seva formació al Parlament, relegant, com ara, els liberals.

Ara, els del FVD són forts al Senat, la cambra que dona l'últim vistiplau de les lleis, però, en canvi, al Parlament només tenen dos diputats. Així que els resultats suposen una forta empenta per a un partit de només tres anys de vida i representa un avís per a navegants per a les eleccions europees del pròxim 26 de maig i a les nacionals del 2021.

El líder del FVD és Thierry Baudet, un jove de 36 anys conegut per les seves declaracions xenòfobes i euròfobes, que després de saber-se els resultats de la cambra alta ha fet tota una declaració d'intencions en apropiar-se de la voluntat dels holandesos, que, segons ha dit, "volen menys immigrants" i la "fi de les ximpleries [polítiques] climàtiques", segons recull l'agència Efe. En declaracions a la premsa, Baudet ha tancat la possibilitat de pactes.

A diferència de la resta de partits, el FVD va mantenir els actes de campanya després de l'atac contra el tramvia a Utrecht i la policia apunta la possibilitat que es tracti d'un atac terrorista comès per un radical islamista.

El primer ministre Rutte ha avançat que buscarà el suport de "partits constructius" en referència a l'esquerra verda, que en aquests comicis ha obtingut bons resultats i a Amsterdam s'ha convertit en la quarta força.