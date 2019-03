Una carta sosté la pista terrorista de l’atac d’Utrecht

Aquest dimecres els Països Baixos celebren eleccions regionals sense saber què va motivar l’autor del tiroteig que dilluns va deixar tres morts i cinc ferits, a Utrecht. Després de les informacions que apuntaven a la possibilitat que el principal sospitós, Gökmen Tanis, tingués alguna relació amb una de les víctimes, ahir les autoritats policials ho van descartar. A més, durant la tarda una unitat de les forces d'intervenció especial va detenir un nou sospitós. La policia investiga quin vincle té el detingut, un home de 40 anys, amb els fets de dilluns. Paral·lelament, van deixar en llibertat dos detinguts.

La fiscalia del país va assegurar a través d’un comunicat que es treballa “molt seriosament” amb la hipòtesi que la motivació de l’atacant fos “terrorista”, gràcies principalment a una nota que la policia va trobar al cotxe robat que hauria fet servir l’autor per fugir del tiroteig i que, després, va permetre que la policia el detingués.

Tot i això, encara no es descarta cap hipòtesi, principalment perquè Tanis, de 37 anys i d’origen turc, compta amb un llarg historial d’antecedents penals. Segons fonts policials citades per Efe, Tanis té com a mínim antecedents per nou casos des del 2012, que no tenen res a veure amb el terrorisme sinó que es tracta de “delictes comuns” com robatoris, atacs a l’autoritat o assetjament sexual. De fet, el sospitós tenia pendent un judici per una acusació de violació que està posant en dubte el sistema penal i penitenciari holandès, conegut per ser justament molt partidari de la reinserció i la integració dels delinqüents a través de diferents vies que, de fet, provoquen que els Països Baixos hagin hagut de tancar centres penitenciaris per falta de presos els últims anys.

Terrorista o psicòpata?

En el cas de Tanis, a principis de març va ser condemnat a dos mesos de presó, que va poder eludir, per un robatori. Però a més, l’estiu del 2017 va ser condemnat a presó provisional acusat de violació. El judici per aquest cas havia de ser aquest estiu. Va poder evitar ser empresonat perquè va accedir a presentar-se davant les autoritats i ser sotmès a un estudi psicològic. La víctima, entrevistada ahir al diari holandès Algemeen Dagblad, assegura que ja havia advertit les autoritats que tenia un comportament de “psicòpata”.

De fet, testimonis del tiroteig i amics del sospitós citats per Efe asseguren que tenia “èpoques inestables amb un perfil més de psicòpata que de terrorista” i que, de vegades, anava donant lliçons a les dones sobre com s’havien de vestir”. En l’entrevista, la víctima de violació també explica que havien consumit regularment coaïna plegats. El dia de l’atemptat, alguns testimonis havien explicat a la policia que l’autor mostrava una fixació per la dona a la qual va disparar primer i que va ser després, quan van voler ajudar-la, que va disparar contra la resta de víctimes.

Al mateix temps, però, els testimonis també admeten que mostrava alguns episodis de radicalització religiosa, durant els quals es deixava créixer la barba i freqüentava més la mesquita turca del barri on vivia. Uns episodis, però, que serien puntuals, cosa que també explicaria que els serveis psicològics que estudiaven el seu cas sostinguessin, segons explicava ahir El País, que mostrava un perfil “bipolar”.

Les autoritats treballen amb tota aquesta informació sense descartar cap hipòtesi. Mentrestant, el ministre de Justícia reconeixia que, veient l’historial del sospitós, potser es podria haver evitat el cas, i va prometre ahir que es presentaria un informe. El sospitós passarà a disposició judicial divendres. Les víctimes identificades ahir són una dona de 19 anys i dos homes de 28 i 49.