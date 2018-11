La UE demana a Turquia que alliberi un diputat kurd que fa dos anys que espera judici

La Unió Europea ha demanat aquest dijous a Turquia que apliqui la sentència en què el Tribunal Europeu de Drets Humans ordena la llibertat per a Selahattin Demirtas, l'exlíder del partit pro kurd HDP que fa dos anys que està en presó provisional esperant judici.

"Quan hi ha una decisió del Tribunal [Europeu], és tasca de les autoritats turques fer un seguiment apropiat", ha declarat la representant de la UE per a la Política Exterior, Federica Mogherini, en una visita a Ankara, on s'ha reunit amb el ministre d'Exteriors turc, Mevlut Cavusoglu.

"Vull deixar clara una cosa: el que esperem és veure un progrés concret, passos endavant en l'estat de dret i els drets humans, en la línia marcada pel Consell d'Europa, del qual Turquia és membre", ha afegit Mogherini.

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha rebutjat la decisió del TEDH i ha acusat la UE de "donar suport" a la guerrilla kurda del PKK (Partit dels Treballadors del Kurdistan) per haver exigit l'alliberament del polític pro kurd.

Demirtas, fins al febrer passat dirigent de l'esquerrà Partit Democràtic dels Pobles (HDP), està acusat de vincles amb el PKK i d'incitar a la violència durant un míting previ a les revoltes kurdes l'octubre del 2014 que van causar 50 morts.

A la trobada Mogherini ha criticat que Turquia continuï empresonant defensors dels drets humans, en al·lusió a la recent detenció d'11 professors i activistes. "Els defensors dels drets humans segueixen tenint problemes, tot i que el govern ja ha aixecat l'estat d'excepció. En un procés legal tothom és innocent fins que s'aplica la sentència", ha comentat el comissari de Veïnat i Ampliació, Johannes Hahn, que també ha assistit a la cimera. El comissari ha deixat clar que, de moment, no s'obriran nous capítols de la negociació per a l'entrada de Turquia a la UE.