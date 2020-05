La Unió Europea insta Trump a replantejar-se la decisió de trencar amb l'OMS

La Unió Europea ha demanat aquest dissabte als Estats Units que “reconsiderin” la decisió de trencar la seva relació amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que la cooperació global és “l’única via efectiva i viable per guanyar la batalla” contra la pandèmia mundial de coronavirus. En un comunicat conjunt l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, coincideixen a assenyalar que l’agència global “ha de seguir sent capaç de liderar la resposta internacional a pandèmies, actuals i futures”, i en aquest sentit advoquen per “la cooperació reforçada i les solucions comunes” per evitar debilitats. “En aquest context, urgim els EUA a reconsiderar la decisió anunciada”, afegeixen.

La crida europea es produeix després que Donald Trump anunciés el dia anterior la “ruptura” de les relacions del seu país amb l’OMS, després d’un mes i mig de tensions en què el president nord-americà va ordenar que es congelessin temporalment els fons que Washington aporta a l’OMS.

Tot i que al principi de la pandèmia Trump havia arribat a felicitar públicament la gestió del govern xinès i del president Xi Jinping, posteriorment l’ha acusat de mentir, de la mateixa manera que retreu a l’OMS la postura “esbiaixada” a favor de la Xina.

Els dirigents comunitaris han recordat en el comunicat que el 19 de maig tots els membres de l’OMS van acordar iniciar “tan aviat com sigui possible i oportú” una avaluació “imparcial, independent i àmplia per revisar les lliçons apreses de la resposta internacional al coronavirus”. Era una de les exigències de Trump per continuar-hi, però ni això l’ha fet canviar d’opinió, tot i que tampoc no ha aclarit si abandonarà totalment l’organisme, del qual els Estats Units són fundadors.

Per contra, la UE ha reiterat el suport a l’OMS i ha incrementat la seva aportació financera. S’espera que l’anunci de Trump suposi la suspensió permanent de gairebé tota la contribució dels Estats Units a l’organització, que inclou l’aportació d’entre 400 i 500 milions de dòlars anuals, aproximadament el 15% del pressupost total.