La univeristat de Soros tanca a Hongria per la pressió del govern

Després de 27 anys educant estudiants de tot el món, la Universitat d’Europa Central (CEU, seguint les sigles en anglès) es veurà forçada a deixar Hongria. Avui és la data límit que Michael Ignatieff, rector de la universitat, havia posat per prendre la difícil decisió de si la institució acadèmica fundada pel filantrop i inversor financer George Soros havia de marxar del país. I ja es dona per fet que aquesta serà la seva decisió final.

Per assegurar la seva continuïtat, la CEU ha arribat a un acord amb Viena per obrir un campus a la capital austríaca. En cas que el govern hongarès no garanteixi una estabilitat al campus -que és el que es preveu-, la CEU traslladarà la seva docència al país veí. Si això passa serà la primera vegada en la història de la UE que un govern força el tancament d’una universitat. Això obligarà el professorat i els estudiants, unes 2.000 persones, a traslladar-se a Viena. Segons la catedràtica nord-americana de relacions internacionals Erin Jenne, “marxar a Viena és una catàstrofe”. “És angoixant que la nostra universitat sigui criticada per un govern que només pretén perpetuar-se en el poder”, opina.

La CEU és una universitat nord-americana, registrada a Nova York i creada el 1991, que encapçala tots els rànquings del continent i està situada entre les 50 millors del món en diverses classificacions internacionals. Durant els últims anys, però, la universitat i el seu fundador s’han convertit en blanc de la guerra cultural impulsada pel govern populista i ultradretà del primer ministre Viktor Orbán, que ja va tenir com a primeres víctimes els mitjans de comunicació i les ONG crítiques amb l’executiu.

Una llei polèmica

A finals del març del 2017 el govern hongarès va aprovar una llei que incloïa nous requisits perquè les universitats estrangeres poguessin operar al país. El text es va desenvolupar en secret, sense consultar els actors afectats ni l’oposició, i es va presentar al Parlament hongarès pel procediment d’urgència, donant als parlamentaris menys de 24 hores per proposar-hi esmenes.

Com que la CEU és l’única universitat internacional que hi ha a Hongria fins avui, des del principi es va considerar que aquesta llei es va crear amb l’objectiu de tancar el centre. A causa d’això, tant els mitjans hongaresos com internacionals s’han referit a aquest text com la llei CEU.

La condició més polèmica de la llei CEU és la necessitat que hi hagi un acord internacional entre Hongria i el govern del país del qual la universitat és originària, sobre les condicions en què ha d’operar el centre. La comunitat educativa considera que aquesta condició és un atac a la llibertat de càtedra, perquè el funcionament d’aquestes universitats no dependrà aleshores de criteris tècnics o educatius sinó de les preferències polítiques del govern hongarès de torn. A més, la llei estableix que les universitats internacionals han de tenir un campus i impartir classes a Hongria però també al seu país d’origen, una exigència que la CEU no complia perquè fins fa poc només tenia una única seu a Budapest.

Bloqueig institucional

Malgrat l’acord a què van arribat les administracions hongaresa i novaiorquesa fa mesos -ja que als EUA l’educació és una competència dels estats i no del govern federal- i que la signatura dels americans ja està estampada en el pacte, el govern d’Orbán ha decidit posposar diverses vegades la confirmació del conveni indefinidament. Segons justifica l’executiu, estan a l’espera que funcionaris hongaresos confirmin que les activitats de la CEU als EUA es desenvolupen d’acord amb la legislació. No obstant això, la llei diu que han de ser les autoritats del lloc d’origen les que corroborin aquest detall, cosa que ja han fet moltes vegades.

Després d’un any i mig d’inestabilitat, el rector Ignatieff ha admès que la universitat no es pot permetre continuar en el buit legal a què s’ha vist forçada i que es veuran obligats a deixar el país si la situació continua més enllà d’aquest 1 de desembre. Tot i la desil·lusió general, els alumnes es mostren d’acord amb el rector. Per a Felix Bender, que fa un doctorat d’alemany, “és una llàstima que la CEU se n’hagi d’anar de Budapest, perquè és una universitat única”. I afegeix: “Però tenint en compte com s’ha deteriorat l’estat de dret a Hongria en els últims anys, crec que és una bona idea”.

La llei CEU ha sigut durament criticada tant dins com fora d’Hongria. Més de 80.000 persones es van manifestar per protestar contra la llei a Budapest, en la que va ser la segona mobilització més nombrosa convocada al país des de la transició a la democràcia. A més, organitzacions com Amnistia Internacional i centenars d’institucions acadèmiques com les universitats d’Oxford, Cambridge, Harvard i Yale han mostrat el seu suport a la CEU. Des de la Unió Europea, la Comissió i el Parlament han iniciat un procediment de sanció a Hongria pel deteriorament del seu estat de dret, esmentant la seva preocupació per la CEU i a la llibertat de càtedra.