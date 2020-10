Tercer acord de la UE per comprar la vacuna contra el coronavirus

Tercer contracte que firma la Comissió Europea per assegurar que els països de la Unió Europea no es queden sense vacuna contra el coronavirus. Així ho ha anunciat aquest dijous la comissària de Salut, Stella Kyriakides, que ha explicat que l'executiu comunitari ha signat un contracte amb Janssen Pharmaceutica NV, de Johnson & Johnson, per adquirir 200 milions de dosis, una quantitat amb possibilitat de ser duplicada. Els estats membres hauran de demanar la quantitat de dosis que considerin de les que ja estan compromeses.

És el tercer contracte que la Comissió Europea signa per no quedar fora de la cursa global per la vacuna contra el coronavirus, després dels tancats amb AstraZeneca i amb Sanofi-GSK. D'aquesta manera, s'ha acordat ja la reserva de 300 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca, 200 de Johnson & Johnson i 300 milions de Sanofi. A banda, també ha mantingut converses amb CureVac, BionTech-Pfizer i Moderna.

"El coronavirus continua escampant-se de manera preocupant per Europa, és fonamental trobar una vacuna i fer-ho ràpid. Aquest és el nostre tercer contracte amb una farmacèutica, el nostre objectiu és proporcionar als ciutadans de la UE vacunes segures i efectives tan aviat com es trobin", ha piulat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

La vacuna de la qual s'ha anunciat l'acord aquest dimecres ja està en la tercera fase dels assaigs clínics. La decisió s'emmarca en l'estratègia de Brussel·les per accelerar el desenvolupament i la fabricació de les vacunes contra el coronavirus. A canvi del dret de comprar un nombre específic de vacunes, la Comissió finança part dels costos inicials que afronten els productors, per això són acords de compra anticipada.

El risc d'una inversió com aquesta és elevat i d'aquí ve que s'hagi criticat que la Comissió Europea o els governs no siguin prou durs amb les farmacèutiques si, per exemple, els resultats no són positius o hi ha efectes secundaris. Però el finançament que proporciona Brussel·les es considera un pagament inicial de les vacunes que realment compraran els estats membres.

A més això, el paper centralitzador de la Comissió Europea a l'hora de fer compres anticipades no exclou el poders dels governs per fer-ho també de manera individual, cosa que a la pràctica agreuja la competència. Però la realitat és que l'executiu comunitari no té competències en Salut i són els estats els que han de cedir poders. Brussel·les ho ha proposat però, a la pràctica, els governs d'Itàlia, França, Alemanya i Holanda també han anunciat acords per la seva banda, per exemple el de la compra anticipada de 400 milions de dosis de la futura vacuna d'AstraZeneca, sota l'Aliança Inclusiva de Vacunes d'Europa.