Donald Trump es queda sense estrella

A Donald Trump li han trencat l'estrella. Un altre cop, i ja gairebé s'ha perdut el compte de quants cops un acte vandàlic ha destrossat la rajola que reconeix el seu paper en el negoci cinematogràfic en el conegut Passeig de la Fama de Los Angeles. L'Ajuntament de Hollywood Oest ja ha votat diverses vegades per unanimitat la retirada de l'estrella, en una decisió que és només simbòlica perquè no té competències. De moment, Trump manté el silenci.

L'alcalde John Duran ha explicat a la cadena CNN que si finalment triomfa la seva petició serà la primera vegada que una persona es quedi sense l'homenatge en aquesta via de la Meca del cine. Duran, un activista pels drets humans, ha afirmat que el president no es mereix l'honor perquè "menysprea i ataca minories, immigrants, musulmans, persones amb discapacitat i dones" i, en aquest sentit, justifica l'excepció de la demanda. "Tenir una estrella no és un dret, és un honor", ha conclòs.

West Hollywood City council unanimously passes resolution asking the Hollywood Chamber of Commerce to remove the Donald Trump star on Hollywood Walk of Fame. #horcruxdestroyed #bellicose #belligerent #unAmericanvalues #MakeAmericaintoAmericaAgain — JohnDuran (@JohnDuran) 7 d’agost de 2018

L'última paraula, però, la té la Cambra de Comerç de Hollywood, que de moment no s'ha manifestat al respecte, però la iniciativa ja ha sumat molts suports a les xarxes socials. Els internautes agraeixen el pas a l'Ajuntament per posar fi a la tolerància cap a discursos racistes, misògins i homòfobs que fa cada dia Donald Trump.

THANK YOU West Hollywood California!!! https://t.co/w5eOtIqHYa — Brian Krassenstein (@krassenstein) 7 d’agost de 2018

L'última destrossa de l'estrella es va produir a finals de juliol. Michael Clay, de 24 anys, es va entregar de matinada a la policia després d'haver destrossat la rajola honorífica a cops de martell. Posteriorment el jove va justificar la seva acció com a rebuig per l'actitud de Trump i va instar la Cambra de Comerç a retirar-li qualsevol reconeixement. Per a la fiscalia, no hi ha res d'acte ideològic ni justicier i ha deixat en llibertat Clay a canvi d'una fiança de 20.000 dòlars i càrrecs per vandalisme. De ser trobat culpable, podria ser condemnat fins a tres anys de presó en una vista fixada per al pròxim 15 d'agost. El febrer del 2017 un home de 53 anys va ser condemnat per deixar feta miques l'estrella de Trump a pagar més de 4.000 euros a la Cambra de Comerç i el Hollywood Historic Trust.

Donald J. Trump's Hollywood Walk of Fame star didn't stand a chance against its latest attacker ⛏ pic.twitter.com/M2KLKwCYUJ — TMZ (@TMZ) 29 de juliol de 2018

El Passeig de la Fama és una de les grans atraccions de Hollywood. Grec Donovan, nord-americà de 58 anys, hi passeja amb un cartell en què hi ha escrit 'Trump 2020' en referència a una virtual candidatura del republicà a les eleccions del 2020, i és un ferm partidari de mantenir l'estrella. "És una marca de Califòrnia, no portis la teva ira a un lloc turístic", explica a l'agència Reuters.

Hollywood va inaugurar l'estrella de Trump el 2007, quan l'ara president era un dels productors de 'The Apprentice' de l'NBC i l'impulsor del certamen de Miss Univers. Però des que el 2016 el republicà va guanyar les eleccions presidencials contra pronòstic ha dividit els Estats Units, entre els que aplaudeixen cegament la seva gestió i sortides de to i els que escriurien el guió del seu 'impeachment' per apagar la seva estrella política.