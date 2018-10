La versió saudita sobre la mort de Khashoggi no convenç

Els únics convençuts per les explicacions de les autoritats saudites sobre la mort del periodista crític Jamal Khashoggi al seu consolat d’Istanbul només han sigut els que ja estaven predisposats a ser-ho. Després que els dirigents saudites neguessin durant 17 dies tenir cap coneixement sobre la desaparició del reporter, l’agència oficial de notícies saudita va revelar divendres a la nit que la mort s’havia produït com a conseqüència d’una “baralla”. Tanmateix, la informació proporcionada per la Fiscalia General no oferia cap pista sobre on eren les restes mortals. Diversos governs i ONGs internacionals ja han mostrat el seu recel per la versió oficial saudita, que sembla un intent de buscar un boc expiatori per protegir el príncep hereu, Mohamed bin Salman.

Mentre els països àrabs aliats de Riad, com Egipte o els Emirats Àrabs, donaven per bons els resultats de les investigacions de la justícia saudita, l’únic líder occidental que ha reaccionat de forma positiva ha sigut el president nord-americà, Donald Trump, que ahir va qualificar de “creïble” la versió saudita. “Encara és aviat, i no hem acabat la nostra avaluació o investigació, però crec que es tracta d’un pas molt important”, va afegir en una breu declaració. Per a Washington, l’Aràbia Saudita, un dels principals productors mundials de petroli, és un aliat estratègic des de fa dècades, i l’administració Trump ha reforçat els vincles els últims dos anys.

Merkel, escèptica

El govern alemany, en canvi, va mostrar el seu escepticisme sense embuts, i també ho van fer diversos congressistes nord-americans. “Les informacions donades sobre el desenvolupament dels fets al consolat d’Istanbul són insuficients”, va declarar la cancellera Angela Merkel, flanquejada pel seu ministres d’Exteriors, Heiko Mass. El secretari general de l’ONU, Antonio Guterres, es va declarar “profundament afectat” per la confirmació de la mort de Khashoggi, a la vegada que demanava una “investigació ràpida, profunda i transparent de les circumstàncies de la mort”. En la mateixa línia, Amnistia Internacional sosté que la versió saudita “no és digna de confiança”, i ha exigit una investigació independent.

Per la seva banda, les autoritats turques van assegurar que prosseguiran amb la seva investigació sobre l’afer de forma “independent” i que, un cop tancada, faran públiques les seves pròpies conclusions. “Turquia revelarà el que va passar. Que ningú en tingui cap dubte”, va assenyalar Omer Çelik, el portaveu de l’AKP, el partit del govern. Precisament, el president Recep Tayyip Erdogan va parlar amb el rei saudita, Salman Ibn Abdelaziz, pocs minuts abans de l’admissió per part de la petromonarquia de la mort del periodista, que durant l’últim any s’havia incorporat al diari The Washington Post i vivia als Estats Units.

En bona part, el futur del cas Khashoggi és a les mans d’Erdogan. En la mesura que les investigacions de la justícia turca posin en evidència la falsedat de la versió saudita, els actors en l’escena internacional que han mostrat una hostilitat més gran podran incrementar les seves pressions a Riad. Fins ara, l’actitud de les autoritats turques ha sigut força ambigua. D’una banda han permès la filtració a la premsa de gravacions que confirmen la tortura i l’assassinat de Khashoggi. De l‘altra, però, s’han guardat prou de confirmar oficialment que existeixen.

Tot i que Turquia i l’Aràbia Saudita van formar part del mateix bàndol a la guerra de Síria durant la seva fase inicial, donant suport als rebels que lluitaven contra el règim de Baixar al-Assad, les seves relacions s’han deteriorat els últims anys. Aliat dels Germans Musulmans i Qatar, les bèsties negres de Riad, Erdogan va arribar a enviar soldats a Doha per protegir-la d’una possible invasió saudita davant l’escalada de tensió entre les dues petromonarquies l’any passat. Ara bé, l’ambigüitat turca exhibida fins ara podria respondre a una estratègia maquiavèl·lica d’Erdogan per rebre contrapartides de Riad o de Washington a canvi de no arribar fins al final en la investigació de l’afer.

Bocs expiatoris

A banda de les 18 persones detingudes a l’Aràbia Saudita en connexió amb la mort del periodista, el règim saudita ha ofert el sacrifici de dues persones molt pròximes a l’home fort del país, Mohamed bin Salman, per calmar la ira de la comunitat internacional. Es tracta del tinent general Ahmed al-Assiri, número dos dels serveis d’intel·ligència, i de Saüd al-Qahtani, assessor de comunicació del mateix príncep hereu. Fins i tot si l’estratègia saudita acaba funcionant, el mal que haurà fet aquest escàndol a la imatge del règim serà de grans proporcions.