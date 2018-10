Denis Mukwege: "Cada cop que violen una dona és com si violessin la meva família"

Fa ja uns anys que una periodista qualificava encertadament aquest ginecòleg de la República Democràtica del Congo de “l’home que repara les dones trencades”. Unes dones víctimes de la violència sexual més brutal que arriben a l’hospital que ell dirigeix destrossades, buscant l’ajuda que els curi les ferides, no només físiques.

Amb 59 anys i obligat a viure amb escorta permanent, Denis Mukwege té fama de no mossegar-se la llengua. “El cos de la dona s’ha convertit en un camp de batalla i les violacions en una arma de guerra”, va afirmar el 2014 quan va rebre el premi Sàkharov de la UE. Una realitat que ell coneix de primera mà.

De petit, el Denis visitava malalts que buscaven confort espiritual acompanyant el seu pare, un pastor pentecostal, i ja d’adult va voler afegir-hi una ajuda mèdica i científica. El 1999 va fundar l’Hospital Panzi, a la localitat de Bukavu, una referència en el tractament d’abusos sexuals a dones i menors. Cada dia una dotzena de dones creuen la porta del centre amb una experiència traumàtica al cos: violacions en grup, agressions als genitals amb les tècniques més salvatges... Elles, les dones, van fer mans i mànigues perquè el seu salvador tornés de França, on s’havia refugiat després d’un atac que gairebé li va costar la vida. Un grup de dones no van parar fins a recollir els diners necessaris per pagar-li el bitllet d’avió, cèntim a cèntim, venent plàtans fregits. Un cop a casa, elles un altre cop li van fer d’escut humà plantant-se davant de l’hospital per evitar agressions.

A Mukwege li busquen les pessigolles perquè no té cap mirament a l’hora d’assenyalar els culpables de la situació caòtica que viu la República Democràtica del Congo. Les dones, en canvi, adoren el ginecòleg i el seu equip perquè són capaços de tornar-los l’autoestima i treballen per trencar l’estigma de la violació. La feina de recuperació va més enllà, i el doctor ha engegat un programa de microcrèdits, una escola i un centre de formació per gestionar els casos de maltractament.

Mukwege ja ha advertit altres vegades que els guardons no són importants per a ell. “No significaran res per a les dones si no ens acompanyeu en el camí de la pau, la justícia i la democràcia”, diu. El ginecòleg reclama fa temps més implicació i solucions perquè el Congo assoleixi una pau estable i perquè es creï un tribunal internacional per al conflicte. “Cada cop que violen una dona, una mare o una filla és com si violessin la meva família”.