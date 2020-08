És viva després de ser declarada morta als EUA

Una dona de Michigan de 20 anys que diumenge va ser declarada morta pel servei d’emergències va ser trobada amb vida només hores després per un treballador de la funerària que es preparava per embalsamar el cos. Va ser quan va veure els ulls de la jove oberts que va descobrir que estava viva. Així ho va afirmar l’advocat de la família, Geoffrey Fieger, que dimarts va explicar que la dona, Timesha Beauchamp, té paràlisi cerebral de naixement i necessita atenció constant. “Crec que la seva fragilitat va conduir les autoritats a creure que havia mort”, va afegir.

La seva família ha viscut dies d’agonia. Primer els van dir que la noia estava morta i hores després es van assabentar que podia estar viva. Des de diumenge, Beauchamp està ingressada en un hospital de Detroit, ajudada d’un respirador, i el seu diagnòstic és reservat. Davant d’aquesta terrible experiència la família va contractar un advocat per esbrinar com es va poder arribar a produir un error així.

La seqüència dels fets

Diumenge, al voltant de dos quarts de vuit del matí, el servei d’emergènies va rebre una trucada d’una dona però no se sentia a ningú a l’altre costat de la línia. La trucada telefònica procedia d’un domicili de Southfield (Michigan), segons va confirmar el cap del departament de bombers de la ciutat, Johnny L. Menifee, en un comunicat. Fieger, l’advocat, va afirmar dimarts que la família de Beauchamp havia fet una trucada d’emergència.

Quan el personal mèdic va arribar al domicili es va trobar una dona de 20 anys -que després va ser identificada com a Timesha Beauchamp- que no respirava. “Els paramèdics van practicar-li la reanimació cardiopulmonar i d’altres mètodes per tornar-li la respiració almenys durant 30 minuts -va assegurar Menifee-. Veient les lectures mèdiques i vist l’estat de la pacient, en aquell moment es va determinar que no presentava senyals de vida”. En una entrevista a WDIV-TV, la mare de Beauchamp, Erica Lattimore, va afirmar que el personal d’emergències li va dir que la seva filla havia mort. “Van dir: «Senyora, s’ha mort». I els vaig preguntar: « ¿N’esteu absolutament segurs que és morta?» I em van assegurar que sí”, va explicar.

Després de ser trobada amb vida a la funerària, Timesha Beauchamp va ser traslladada a l’hospital. Dilluns el departament de bombers de la ciutat de Southfield va emetre un segon comunicat en què afirmaven que un metge d’urgències l’havia donada per morta basant-se en la informació mèdica que els paramèdics van oferir des de la casa de la dona. Les autoritats locals han obert una investigació sobre els fets i l’autoritat mèdica superior de la regió d’Oakland també ho està investigant.

L’advocat de la família ha afirmat que la padrina de Beauchamp, infermera titulada, hi era quan els paramèdics van arribar al domicili i els va dir que creia que encara tenia pols i respirava. Beauchamp no va ser portada a l’oficina del metge forense després de ser declarada morta, sinó que la gestió es va fer per telèfon.

Copyright The New York Times