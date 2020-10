“Jesús condemnarà Donald Trump”

Abans d’acceptar ser entrevistada per l’ARA, Alison Sieffert, professora d’institut a Bay City, a l’estat de Michigan, s’assegura que la invitació no procedeixi d’un canal de televisió. “He de seguir vivint en aquesta comunitat, he de poder seguir sent membre de la meva família”, es justifica. Sieffert, de 50 anys, casada i amb dos fills, de 20 i 22 anys, que “són a casa pel coronavirus”, ha votat republicà tota la seva vida perquè “en la política nord-americana normalment ets lleial al partit”. També perquè considera que els conservadors reflecteixen millor els seus valors cristians i la seva posició antiavortista. I el 2016 el candidat que prometia protegir la posició dels grups anomenats “pro vida” era Donald Trump. L’empresari es va endur Michigan per només 10.704 vots. És a dir, per un 0,23% de les paperetes.

Que el mandat de Trump no quedi en quatre anys depèn en gran mesura que els que el van votar llavors es mantinguin fidels, i especialment que en estats clau com Michigan els demòcrates no aconsegueixin mobilitzar més seguidors que aleshores. Les enquestes no detecten una ampliació de la base trumpista, de manera que qualsevol dissidència encén les alarmes. Alison Sieffert n’és un cas. Votarà pel demòcrata Joe Biden. També ho farà Jim Farr, jubilat de 77 anys que viu a Florida, on es guanyen i es perden eleccions. Farr, que amb la seva dona treballava a Papua Nova Guinea per a una ONG que es dedica a la traducció de bíblies, comparteix que al novembre votarà “per molts republicans... excepte per Trump”. Els conservadors són la seva elecció natural. “Sent un cristià evangèlic -explica- em satisfà el fet que el Partit Republicà dona suport a la vida dels nens petits, no a l’avortament”. Però Farr no tolera que Trump “ha causat gran divisió i rancor”.

La pèrdua de vots entre el nínxol evangèlic faria trontollar els pilars que suporten les opcions de Donald Trump. El 2016, segons les enquestes a peu d’urna, va aconseguir el 85% del vot evangèlic a Florida. I representen al voltant del 20% del total de votants en aquest estat. Malgrat els escàndols sexuals i de la seva retòrica, aquest col·lectiu va anteposar els seus interessos programàtics a la falta de valors afins de Trump. En tot el país, un 80% dels votants blancs evangèlics van apostar per ell. Però Alison Sieffert critica que “els republicans han reescrit el cristianisme al seu gust”, fins al punt de sentenciar que “Jesús condemnaria Donald Trump”. Això sí, la docent es mostra esperançada perquè veu “una insurgència de joves cristians evangèlics que veuen que el Partit Republicà no representa necessàriament el que voldria Jesús”. Una esperança de futur que en el present no consola Pedro Mercado. “La seva hipocresia em posa molt nerviós”, admet.

De 47 anys, porto-riqueny i resident a Orlando, Mercado confessa: “He deixat d’anar a l’església per la hipocresia d’aquesta gent que, d’una banda, resa a Déu i, de l’altra, diu merda a internet”. Aquesta “merda”, segons diu, és la defensa de qualsevol cosa que digui o faci el president, per immoral que sigui. Treballador de la construcció i pare de dos fills, de 16i 20 anys, Pedro Mercado explica que, tot i que va votar en el seu dia per Barack Obama, fa quatre anys el va seduir la idea de confiar en algú que no era un polític professional. “Coneixia la història de Trump, però no era tan dolenta com el que estic veient ara”, explica.

Difícil, no conèixer-la. Donald Trump ha sigut carn de reality televisiu i premsa rosa durant dècades. És omnipresent, un dels personatges més populars i coneguts dels Estats Units. Però Jim Farr té una explicació per justificar la seva ignorància a l’hora de votar el 2016: “La meva dona i jo érem a Papua Nova Guinea, treballàvem en una zona molt remota sense internet ni telèfon”. Van donar un cop d’ull als candidats i van veure que Trump tenia moltes idees que compartien. Però ja aleshores Farr va detectar en ell “la personalitat d’un nen de 3 anys”. “No suporta la gent que li porta la contrària -afirma Farr-. Si treballen per a ell, els denigrarà, els acomiadarà i farà malbé la seva carrera”. La llista és llarga.

Aquests tres votants de Donald Trump el 2016 votaran aquest any Joe Biden. Una decisió fonamentada potser més en l’ètica que en la sintonia política. “Abans de res és un ésser humà decent”, diu Alison Sieffert sobre l’exvicepresident d’Obama. És més, Sieffert no es quedarà només amb Biden: “Al novembre votaré per tots els demòcrates”. Ho explica com qui necessita dir-ho en veu alta per creure-s’ho. “Mai de la vida he fet això”, reconeix.

Jim Farr es recolza en “el desig expressat per Joe Biden de tornar a unir el país, de sanar-lo”. Però amb cautela: “Hem de veure si és només una promesa política”. Pedro Mercado apunta també motius econòmics: “Amb Biden els rics pagaran el que els correspon”. El seu cap, empresari de la construcció, vol quatre anys més de Trump. “És la persona amb qui més em barallo”, admet entre rialles el porto-riqueny. Per ara, conserva la feina.