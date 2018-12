La Xina deté un exdiplomàtic canadenc en ple conflicte entre els dos països

La Xina ha detingut aquest dimarts l'exdiplomàtic Michael Kovring, segons ha informat el 'think tank' International Crisis Group (ICG), per al qual treballa. De moment, les autoritats xineses no han especificat el motiu de la detenció ni si té relació amb el recent arrest de l'alta executiva de Huawei, Meng Wanzhou, però Pequín havia avisat que aquesta detenció tindria "greus conseqüències". No obstant, el ministre canadenc de Seguretat Pública, Ralph Goodale, ha qüestionat que hi hagi cap vincle entre els dos casos i ha afirmat a la cadena pública CBC que el seu govern té informació que Kovring "està en dificultats".

Prèviament i en un breu comunicat, ICG havia notificat la detenció de Kovring, que ha conegut a través dels informes de l'assessor al nord-est d'Àsia, alhora que ha informat que es treballa per aconseguir-ne la llibertat i vetllar-ne per la seva seguretat.



L'incident arriba en un moment de tensió diplomàtica entre Pequín i Ottawa després que el Canadà arrestés l'1 de desembre la directora financera del gegant asiàtic Huawei, Meng Wanzhou. A petició dels Estats Unit, l'empresària asiàtica va ser retinguda a Vancouver per presumpte frau i violació de les sancions imposades per Washington en contra de l'Iran. De moment, Meng està a l'espera de la decisió del jutge sobre la seva possible extradició als Estats Units.

540x306 Un manifestant mostra un cartell en suport a directora financera de Huawei, Meng Wanzhou. / DAVID RYDER / REUTERS Un manifestant mostra un cartell en suport a directora financera de Huawei, Meng Wanzhou. / DAVID RYDER / REUTERS

Durant el cap de setmana passat, les autoritats de Pequín van sol·licitar la llibertat immediata de Meng i van advertir l'ambaixador canadenc que la detenció de l'executiva asiàtica tindria greus conseqüències per al Canadà. Ottawa, en canvi, va respondre que l'arrest de Meng en territori canadenc es va produir sota estricte compliment dels acords internacionals del país.

Guerra comercial

Tot i que no s'ha demostrat una relació directe entre els dos casos, experts asiàtics han explicat que Pequín està intentant separar l'arrest de Meng de les negociacions comercials entre els Estats Units i la Xina, però també han advertit que "l'ira pública" de la Xina sobre el moviment del Canadà podria obligar els funcionaris a prendre mesures que agreugessin els vincles entre les dues potències econòmiques mundials enfrontades en una guerra comercial. De fet, l'arrest podria interferir a l'hora de resoldre la negociació comercial entre les dues grans economies.

No és la primera vegada que hi ha disputes diplomàtiques entre Pequín i Ottawa. El 2014 una parella de canadencs van ser detinguts després que el país nord-americà hagués acusat la Xina d'haver piratejat el sistema nacional de computadores asiàtiques. De fet, Kevin Garrat, un dels integrants, va estar dos anys entre reixes a la Xina.