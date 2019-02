Baños i Reguant es neguen a respondre a Vox i Marchena els sanciona amb una multa de 2.500 euros

"Voldria dir que no respondré les preguntes de Vox". L'exdiputat de la CUP Antonio Baños, citat com a testimoni al judici del Procés, ha puntualitzat abans de començar l'interrogatori que no volia contestar les preguntes de l'extrema dreta, fet que ha provocat un incident inesperat al Tribunal Suprem. El president del tribunal, Manuel Marchena, ha suspès la declaració i li ha anunciat que s'emprendrien accions legals contra aquesta decisió. Poc després, ha succeït el mateix amb la regidora cupaire a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant. "Front un partit xenòfob i masclista no respondré", ha assenyalat la també exdiputada al Parlament. La sala ha decidit imposar una multa de 2.500 euros a tots dos -la poden recórrer- i els donen cinc dies perquè diguin si compareixeran. Si reiteressin en la seva negativa, es deduiria testimoni al jutjat de guàrdia i s'obriria un procediment judicial per presumpte delicte de desobediència greu, que pot comportar fins a un any de presó.

"No, no pot", li ha fet saber el president del tribuna, Manuel Marchena, quan Baños ha reclamat fer cas omís a les preguntes de Vox. "Sí que puc", ha replicat el periodista. A partir d'aquí s'ha iniciat una discussió en què el magistrat li ha fet saber que com a testimoni no es pot negar a respondre a les acusacions, però Baños ha insistit que per "dignitat democràtica i antifeixista" no ho faria en el cas del partit ultradretà. Així, Marchena l'ha advertit que no fer-ho podria suposar conseqüències penals, però ha oferit una solució al declarant: fer d'intermediari de les preguntes de Vox, solució que han acceptat Baños i l'advocat de Vox. Amb aquesta fórmula, l'exdiputat cupaire ha respòs a dues qüestions, però a la tercera s'ha preguntat si estava responent a l'acusació popular o a la presidència de la sala, fet que ha reobert el debat i Marchena s'ha retractat de la solució proposada.

"Li he ofert respondre a la presidència i ho ha rebutjat", ha dit el jutge. "No, ho he acceptat", ha contestat Baños. En aquest punt, Marchena ha anunciat que suspenia quatre minuts l'interrogatori i quan l'ha reprès ha decidit suspendre la declaració i traslladar els fets al jutjat de guàrdia perquè investigui els fets. Reguant, la següent en declarar, ha avisat que volia declarar en català i abstenir-se de respondre a Vox. El magistrat li ha fet una breu explicació de les possibles conseqüències, però Reguant les ha assumit i també ha estat expulsada de la sala.