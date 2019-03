Boye, sobre el judici del Procés: "Dins la UE no hi pot haver sentències divergents"

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha deixat clar avui, agafant-se a la sentència del Tribunal de Schleswig-Holstein –que va rebutjar el delicte de rebel·lió per negar-se a extradir l'expresident–, que el Suprem hauria de resoldre el cas de la mateixa manera. "Això ja està valorat i dins la UE no hi pot haver sentències divergents", ha subratllat Boye, que ha afegit que "el tribunal alemany va entrar a valorar els fets i tota la documentació del jutge Llarena, i sobre aquesta base els jutges alemanys van dir que no hi havia base per imputar al president Puigdemont aquest delicte".

Boye ha fet aquestes declaracions l'endemà que anunciés que havien demanat un "informe legal independent" a la Universitat de Berlín per comparar la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein i la futura sentència del Tribunal Suprem sobre el cas de l'1-O, per poder aportar-lo a futures instàncies judicials: "Estem treballant en una lògica postjudici, perquè no podem esperar a la sentència i ja hi ha una sentència del tribunal alemany que va dictaminar que els fets jutjats formen part de l'essència democràtica i no es pot parlar d'una concentració amb un cos armat de 17.000 homes per atribuir-los un delicte de rebel·lió". Aquest informe hauria d'estar acabat mesos després que el Suprem dicti sentència.

El coordinador de la defensa de Puigdemont i dels altres exiliats, que acaba de publicar el llibre 'Ahí lo dejo. Crónica de un proceso', ha afirmat en una entrevista a TV3 que la sentència del tribunal alemany no valora el delicte de malversació, però sí el de la violència, que requereix la rebel·lió. "La justícia espanyola mira poc enfora, fa una justícia de baixa qualitat", ha reblat Boye. Sobre la retirada de l'euroordre pel delicte de malversació del jutge Pablo Llarena, l'advocat ha afirmat que "a la justícia espanyola no li interessa perseguir cap delicte sinó tenir acusat Puigdemont per rebel·lió i tancar-lo 25 anys". Sobre la seva detenció a Alemanya, ha explicat que van anar informant la justícia belga del seu retorn al país i que li va sorprendre l'arrest. "Els mitjans espanyols van fer el ridícul, res estava improvisat, el president té una funció política i la meva missió és buscar solucions, però no s'ha de quedar a casa perquè ha d'internacionalitzar el conflicte", ha avisat.

El lletrat ha defensat la internacionalització del conflicte dels exiliats. "Puigdemont i els consellers han internacionalitzat el conflicte, que és l'única defensa que val". En aquest sentit, ha recordat que "totes les sentències que es porten a Estrasburg han fet tot el recorregut abans als seus països, i cal arribar-hi ben preparats". En tot cas, ha avisat: "No ens ho podem jugar tot a una carta i per tant anirem a altres tribunals internacionals". "Els tribunals de revisió com el d'Estrasburg no entren a discutir els fets, sinó com s'ha arribat a aquesta situació, i això obliga a revisar la sentència, fins i tot a repetir el judici, però molts dels jutges que són en aquesta causa ja estaran jubilats llavors", ha avisat Boye.

El lletrat també ha insistit que Puigdemont tindrà immunitat parlamentària si surt elegit eurodiputat a les eleccions del mes de maig, perquè la norma comunitària té prioritat davant les lleis espanyoles. "Un ciutadà comunitari que viu a Espanya no ha de jurar la Constitució espanyola, estem molt tranquils, i que tingui immunitat només depèn del fet que surti elegit", ha avisat. El coordinador de la defensa de Puigdemont i dels altres exiliats ha ressaltat que va ser l'ara cap de llista dels comuns al Congrés, Jaume Asens, qui es va posar en contacte amb ell perquè li recomanés on podien exiliar-se els dirigents independentistes. "Conec com funciona la justícia espanyola i sabia que empresonarien els líders independentistes", ha afirmat.

Crític amb el paper de Marchena

Pel que fa a la polèmica per la negativa del president del tribunal Manuel Marchena a permetre veure vídeos al judici del Procés, Boye ha indicat que es tractava d'una involució en les garanties de defensa dels encausats. "Marchena ens ha fet retrocedir al segle XIX perquè la versió que han donat els testimonis no s'ha ajustat a la veritat i no s'ha pogut provar amb els vídeos".

De fet, ha denunciat la connivència d'alguns testimonis de l'acusació amb els fets que s'imputen als presos polítics. "Em sorprèn que els testimonis s'expressin de la mateixa manera que els atestats policials utilitzant expressions com 'tumult'", ha criticat el lletrat. I ha opinat que no creia que es rebaixin les penes que es demanen als presos: "Hi ha el convenciment que la Fiscalia no rebaixarà les penes perquè, si no, estarien en llibertat, i la sentència ja està escrita", ha remarcat.

"És un mal símptoma que la gent vagi a escoltar els advocats un dissabte a les vuit del vespre en una xerrada, perquè no ens escolten ni a la sala, i és fruit de la judicialització d'un tema polític, però no hi haurà una solució política amb presos i exiliats", ha assenyalat. "Cal tancar abans els temes legals tenint present que els problemes polítics no es resolen a cops de toga", ha afirmat Boye, que ha deixat clar que no li interessa la política i que no entrarà en cap candidatura.