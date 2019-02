Forn nega ordres als Mossos i els desvincula del seu "compromís polític" amb l'1-O

[ El judici del Procés, en directe]

Joaquim Forn ha rellevat Oriol Junqueras a la cadira de les declaracions i se sotmet a l'interrogatori de les parts. A diferència del president d'ERC, l'exconseller d'Interior ha accedit a respondre les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, però no de Vox. En la resposta, Forn ha aprofitat també per lamentar que no pogués parlar en català amb una traducció simultània i ha assenyalat que renunciava a fer-ho per aquest impediment.

Forn ha negat en tot moment ordres polítiques a la policia catalana -ha assegurat que van complir amb totes les actuacions de la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)- i els ha desvinculat del seu "compromís polític" amb l'1-O. "És important el matís", ha asseverat mentre el fiscal intentava posar en un mateix calaix l'actuació del Govern amb la de la policia catalana. "Sempre he donat suport al referèndum però l'he diferenciat de les meves competències com a conseller", ha afegit.

L'interrogatori de Cadena està sent, però, molt tècnic sobre les actuacions dels Mossos i el paper de Forn com a conseller d'Interior el 20-S i l'1-O. La defensa de Forn també ha plantejat el judici en aquest sentit. En aques sentit, l'interrogatori no té res a veure amb el que l'ha precedit, el de Junqueras, que només ha respòs al seu advocat i ha semblat gairebé un míting polític.

Una de les obsessions del fiscal ha estat buscar contradiccions en el doble paper de Forn: el de responsable polític dels Mossos i alhora membre d'un Govern compromès amb l'1-O. Així, Cadena s'ha referit a unes declaracions de l'exdirector general dels Mossos d'Esquadra Albert Batlle, que va dir que la policia catalana ha de complir amb les resolucions judicials. "Ho comparteixo", ha assenyalat Forn, i ha assegurat que "es van donar compliment a totes les instruccions de la Fiscalia i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)" relatives al referèndum. "M'agradarà repassar-les una a una", ha anotat Forn.

Relats "pel·liculers" de la Fiscalia

Les preguntes incisives del fiscal Fidel Cadena han provocat que Forn s'hagi sortit en algun moment del guió i ha censurat algunes de les valoracions que feia en les seves qüestions. Ha saltat, en concret, en el moment que preguntava per la sortida de secretària general del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona pel "terrat" de la conselleria d'Economia. "Jo he vist molts cops que des de la Fiscalia es construeixen uns relats una mica pel·liculers", ha apuntat puntualitzant que la sortida va ser saltant un mur de metre i mig d'alçada que comunicava amb el teatre Coliseum. Cadena també ha assegurat que davant de la conselleria hi havia fins a set cotxes de la Guàrdia Civil que van quedar "devastats". Forn li ha assegurat que només en recordava dos. El fiscal tot seguit ha assegurat que en cap moment havia parlat de "devastats" sinó de destrossats. L'escrit de la Fiscalia fa servir aquest adjectiu.

En un moment de l'interrogatori en què s'abordava el paper dels Mossos durant el referèndum, Forn ha manifestat que "va haver-hi violència en determinats punts i per actuacions errònies de cossos de seguretat de l'Estat".

Un interrogatori picat

El fiscal Fidel Cadena ha iniciat un interrogatori picat amb el conseller i l'ha volgut posar a prova amb diverses preguntes incòmodes, com per exemple si considerava un "atac a Catalunya" els escorcolls del 20-S, tal com va dir algun membre del Govern. Forn ha assenyalat que la trobava una "expressió errònia". Abans, Cadena li ha preguntat si alguna havia estat detingut o encausat per les seves idees. Forn ha fet referència a un episodi en què se li va impedir entrar una bandera a l'Estadi Olímpic de Barcelona l'any 1986, però no ha arribat a afirmar-ho perquè ha puntualitzat que no es tractava d'una estelada sinó una senyera.