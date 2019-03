De la "trampa del Fairy" a les "arts marcials": la violència dels votants l'1-O, segons Millo

La declaració d'Enric Millo al Tribunal Suprem ha estat aquest dimarts un aval en tota regla de les tesis de la violència a les quals s'agafa la Fiscalia per justificar el delicte de rebel·lió. L'exdelegat del govern espanyol ha assegurat que els episodis violents van ser una constant des del 6 i 7 de setembre del 2017, i que l'1-O van arribar en el seu punt àlgid. El dirigent del PP ha matisat l'acció policial contra els votants del referèndum i, per contra, s'ha centrat en descriure els testimonis "estremidors" que li haurien traslladat els agents que van participar en l'operació per impedir el referèndum. "L'1-O vam veure exercir la violència contra agents de la policia judicial de manera clara", ha dit.

Segons el seu relat, els membres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat "havien hagut d'afrontar una situació molt difícil, en circumstàncies molt complexes", i ha assegurat que quan els va anar a visitar després de la jornada del referèndum va veure "dits trencats", "alguna fractura de cama" i fins i tot "una armilla antibales esquinçada d'extrem a extrem". "Això amb una ungla no es pot fer, s'ha de fer amb un objecte punxant", ha fet notar.

En aquest moment, Millo ha volgut destacar el que lo va explicar un agent: "Em va explicar que havia caigut en la trampa del Fairy. Consisteix en vessar detergent a l'entrada d'alguns col·legis perquè, quan entressin els agents, patinessin, caiguessin a terra i després se'ls donés puntades de peu al cap". Les puntades de peu al cap, ha dit, també les va veure en imatges que li arribaven via xarxes socials i que "no sortien a la televisió". En aquestes imatges es veia, igualment, persones "agredint" els agents i "tirant-los tanques", ha afegit. Millo, però, encara ha fet una altra afirmació que ha sorprès molt totes les defenses: es va fer "ús d'arts marcials per colpejar al clatell" dels agents. "Tot això és el que em van traslladar", ha conclòs.

I quina va ser, per contra, l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat? "Van complir amb la seva obligació de manera exemplar", ha opinat Millo. Al seu parer, "quan els antiavalots actuen, mai generen imatges agradables, però ni només l'1-O ni en cap lloc del món", ha apuntat. Responsabilitzant el Govern de l'"ús de la força" contra els votants per haver animat la ciutadania a "defensar" col·legis i urnes, també ha abonat la teoria de les imatges falses de violència policial: "Hi havia una imatge d'un noi amb sang al cap i que era d'una càrrega dels Mossos del 2012", ha exemplificat, afegint que el testimoni de Marta Torrecillas era mentida i que ella mateixa ho va reconèixer.