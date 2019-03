L'acusació apunta a la concertació d'Òmnium i el Govern per la publicitat de l'1-O i no se'n surt

Les dificultats amb les que han topat de moment les acusacions per intentar demostrar la suposada malversació de diners públics en l'1-O ha fet que l'acusació hagi intentat girar la truita avui al Suprem i aprofitar un dels testimonis citats per la publicitat del referèndum per intentar demostrar, sense èxit, la suposada concertació entre Òmnium i el Govern. És el que ha provat aquest matí l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, després que una responsable de Recursos Humans de l'empresa Artyplan que havia fet uns treballs de cartelleria pel referèndum de 17.200 euros tornés a explicar al tribunal que la factura no es va cobrar mai.

"¿Però qui figurava a la fitxa de client d'aquest encàrrec?", ha preguntat Seoane a la testimoni. "Òmnium, que és client de l'empresa des de fa molts anys", ha contestat ella. L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, n'ha tingut prou amb preguntar a l'empresària si hi havia albarà o factura dels treballs. "No", ha contestat ella. De fet, al president d'Òmnium tampoc l'estan jutjant per malversació. La responsable d'Artyplan també ha explicat a la Fiscalia que després de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a l'empresa va frenar la impressió dels treballs, que no es van arribar a completar.

La sessió matinal d'aquest dimarts ha tornat a demostrar que, enllestits els testimonis polítics, el president de la Sala ja no té tanta pressa com en anteriors jornades. Per avui hi ha previstos quatre testimonis i els dos del matí s'han enllestit en una mica més d'un quart d'hora, en part perquè un d'ells -un empresari relacionat amb suposats treballs per l'1-O-, s'ha negat a declarar perquè està investigat al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que porta la macrocausa de l'1-O i que és la base del procediment que ara s'està jutjant al Suprem.

De fet, aquesta dificultat de les acusacions pels testimonis de la presumpta malversació que estan investigats al jutjat barceloní ja s'ha donat altres dies i pot repetir-se aquesta tarda i demà dimecres. L'advocada Judit Gené -que porta la defensa de l'exconsellera Meritxell Borràs i de Joaquim Forn, juntament amb el penalista Xavier Melero- ha demanat a Marchena si cal que un altre dels seus clients, l'exdelegat del Govern a Brussel·les, Amadeu Altafaj, es presenti demà a la vista, tenint en compte que s'acollirà a la dispensa de declarar perquè també està investigat en la macrocausa de l'1-O. Marchena li respondrà aquesta tarda.