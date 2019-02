Forcadell presenta una demanda a Estrasburg contra la seva presó provisional

Segueix el judici de l'1-O en directe

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentat una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans, a Estrasburg, contra la seva presó provisional. Així ho ha anunciat l'advocada de Forcadell, Jessica Simor, a les portes del Suprem, just abans que l'expresidenta comencés la declaració davant del tribunal.

Simor ha assenyalat en declaracions als mitjans de comunicació que a Forcadell se li han vulnerat els drets fonamentals a la llibertat i a la participació política i el dret de reunió. "Ens basem en l'article 5 del Conveni Europeu de Drets Humans [dret a la llibertat i seguretat] per la detenció sense judici, perquè no hi havia motius per adoptar-la ni tampoc cap risc de fuga", ha explicat Simor. "També hi ha una violació de l'article 10 [llibertat d'expressió] perquè el procediment vulnera el dret de reunió i de participació política que es produeix al Parlament", ha dit.

Segons Simor, esperen la resposta d'Estrasburg sobre l'admissió a tràmit en els pròxims sis mesos i, si la demanda passa aquest filtre, el tribunal tardaria un any o un any i mig a pronunciar-s'hi. "No hi ha casos similars, és un cas excepcional a Europa", ha dit, i ha afegit que es tracta d'una detenció sense judici de la presidenta d'un Parlament que només ha "permès" debats parlamentaris.

Aquesta demanda davant del TJUE és una mesura excepcional, ja que el procediment ordinari és que abans d'anar a Europa s'esgotin les instàncies internes dels estats. El Tribunal Constitucional va rebutjar al setembre adoptar mesures cautelars per acordar la llibertat de Forcadell mentre resolia el recurs d'empara contra la presó provisional que l'expresidenta va presentar ara farà aproximadament un any. A parer de l'alt tribunal, acordar la seva llibertat hauria implicat donar-li la raó en el recurs d'empara de forma anticipada i, a dia d'avui, encara no ha resolt sobre el fons de la qüestió.

Tanmateix, Forcadell no és la primera líder independentista que acudeix a Estrasburg, ja que l'exvicepresident Oriol Junqueras ja va demanar al Tribunal Europeu de Drets Humans mesures cautelars per evitar la presó provisional. Tot i això, en aquell cas Estrasburg va declinar adoptar-les perquè només es dicten en situacions excepcionals en què està en perill la vida de l'acusat o en cas de tortures (tot i que últimament s'ha ampliat l'abast de l'aplicació a alguns casos de desnonaments).