Garzón: "La declaració de Trapero ha acabat de rebatre els delictes de rebel·lió i sedició"

L’exmagistrat de l’Audiència Nacional Baltasar Garzón, que sempre ha negat que es pugui acusar els líders independentistes jutjats dels delictes de rebel·lió i sedició, ha afirmat avui que la compareixença del major dels Mossos Josep Lluís Trapero al Tribunal Suprem certifica que no hi pugui haver sentència condemnatòria en aquests supòsits. "No hi ha rebel·lió ni sedició perquè no existeix l'element nuclear de la violència i la declaració de Trapero ha acabat de desmuntar aquesta acusació, ha estat definitiva ", ha deixat clar en una entrevista a RAC1 Garzón, que ha afirmat que els incidents que es poguessin produir per aquelles dates van ser aïllats.

En resposta a l'advocat de Forn, Xavier Melero, Trapero va assegurar durant la seva compareixença dijous que tenia a punt un dispositiu per atendre a possibles requeriments judicials –va concretar que podia ser la detenció de Carles Puigdemont i de tot el Govern després de la declaració d'independència–, i que dos dies abans del 27-O va comunicar-ho tant al fiscal superior de Catalunya José María Romero de Tejada com al president del TSJC, Jesús María Barrientos. El mateix dia de la DUI els va enviar dos correus electrònics per posar-se a la seva disposició, va explicar, tal com ja havia declarat en fase d'instrucció a l'Audiència Nacional.

Trapero afirma que tenia a punt un dispositiu per detenir Puigdemont i el Govern després de la DUI

Garzón ha afegit que "no veu elements suficients ni es poden acreditar aquests delictes per emetre una sentència de rebel·lió o sedició consumats" i ha remarcat que "l'acusació ha de provar els delictes" en un judici que, afortunadament, ha destacat, es pot seguir en directe. "S'està analitzant el que farien els polítics i això és entrar més en la ciència-ficció que en la realitat", ha criticat el jutge, que ha reclamat que es preservi la presumpció d'innocència. "Pot haver-hi condemnes per delictes com la malversació o danys", ha apuntat sobre la possible condemna als presos polítics.

Garzón critica la nova doctrina de Marchena

Garzón també s'ha tornat a posicionar en contra de la presó preventiva: "No veig Junqueras marxant quan s'ha posat a disposició dels tribunals, com la resta d'encausats, i avui dia hi ha mecanismes més que suficients per assegurar-se que els acusats no fugiran", ha destacat. Pel que fa al paper del jutge del tribunal, Manuel Marchena, l'ara advocat ha afirmat que "el president d'un tribunal pot formular preguntes per aclarir coses que després es tindran en compte i Marchena ho ha fet, però també ha instaurat una nova doctrina, que no em sembla bé, que són les limitacions que està imposant sobre les declaracions". "També està interpretant de manera restrictiva el visionat d'imatges que pot afectar a la defensa dels acusats", ha denunciat Garzón.

L’exmagistrat de l’Audiència Nacional ha coincidit amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que és una anomalia democràtica que Vox sigui l'acusació particular al judici al Procés. "Em sembla una anomalia ja com a partit", ha dit abans de recordar que "l’acusació particular va ser clau per investigar els crims del GAL o temes relacionats amb la corrupció". Amb tot, ha ressaltat que hi ha hagut "una degradació perquè s’ha convertit en un aparador polític i no veig bé que Vox tingui una plataforma per fer política".

Sobre la possible immunitat de Puigdemont si surt escollit eurodiputat, Garzón ha dit que "no és tan fàcil" perquè "no està previst quins són els límits de la immunitat". Sigui com sigui, el jutge ha subratllat que "l'evidència és que s'és parlamentari electe després de les eleccions i, per tant, la immunitat ja hauria de prevaldre a partir d'aquell moment". En aquest sentit, ha opinat que "si Puigdemont fos detingut quan anés a recollir l'acta de diputat hauria de ser posat immediatament en llibertat". "No es podria impedir, per tant, que Puigdemont recollís l’acta. Crec que des de l'elecció no es pot prescindir de la condició d'immunitat parlamentària", ha raonat.