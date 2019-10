Torra insta Sánchez a "no amagar-se" darrere Iceta i insisteix en dialogar

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, en què l'avisa que considera "imprescindible" que convoqui la taula de diàleg al Parlament abans de parlar amb Pedro Sánchez. "Sense aquesta feina prèvia vostè no pot pretendre parlar en nom del conjunt del país", ha continuat el líder del PSC, tancant així la porta a qualsevol tipus de reunió Torra-Sánchez a curt termini. En poques hores, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha contestat la missiva reclamant al president espanyol que "no s'amagui" darrere Iceta i s'assegui a dialogar amb la Generalitat.

També li ha retret que qüestioni la seva representativitat com a president de la Generalitat quan no es posa en dubte la del president espanyol, Pedro Sánchez, i tampoc –en el seu moment– la de Mariano Rajoy. Alhora, ha dit que si fa temps que no es reuneix la taula de diàleg és perquè els socialistes van demanar no fer-ho fins que s'acabés el període electoral. "Me'n fa responsable a mi quan sap vostè perfectament que van ser vostès els que van preferir que no es convoqués durant els períodes electorals perquè tingués plena utilitat i quedés preservada d'un ús electoralista", diu la carta.

El primer secretari del PSC contraposa l'actitud indolent de Torra a les declaracions de "total suport" de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska i "el mateix conseller d'Interior". Iceta també posa sobre la taula la xifra de 288 professionals de la seguretat ferits en els aldarulls dels últims sis dies a Catalunya (153 mossos d'esquadra, 134 policies nacionals i un membre de la guàrdia urbana). "Una relació de ferits que desacredita les acusacions genèriques de falta de proporcionalitat de l'actuació policial i posa de manifest la imperiosa necessitat de mostrar el suport total del govern als diversos cossos policials", ha insistit Iceta, que ha recordat a Torra que exerceix el comandament suprem del cos dels Mossos d'Esquadra.

"No n'hi ha prou amb dir que no el representen"

Finalment, el líder del PSC ha retret al president de la Generalitat que en diverses ocasions s'hagi caracteritzat per donar suport als sectors "més radicals" de l'independentisme. "Ara, doncs, està especialment obligat a marcar una línia clara que separi les legítimes i pacífiques formes de discrepància, de qualsevol actitud incívica i violenta", ha exigit Iceta. "No n'hi ha prou amb dir que aquestes actituds no el representen, o que no representen el moviment independentista. Cal que les condemni expressament, de manera contundent, i que les repeteixi tants cops com calgui, fins que cessin els aldarulls violents que malmeten la imatge cívica del nostre país", ha conclòs el primer secretari del PSC.