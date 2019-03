Millo lamenta "l'allau d'insults i amenaces" arran del seu testimoni al Suprem

L'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo ha sigut diana de crítiques des que la setmana passada va declarar al judici del Procés al Tribunal Suprem, on va reforçar les tesis d'una violència sostinguda a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre del 2017. Però aquest dimecres s'ha plantat: "Després d'explicar la veritat, entenc que no agradi. La meva obligació moral i legal és dir la veritat", ha justificat en una entrevista a 'Espejo Público', d'Antena 3.

Millo ha reiterat que "l'únic responsable" de l'1-O és Puigdemont i que "molta gent de bona fe" va ser "enganyada" pel govern català la tardor del 2017. "Mantinc que l'únic responsable del que va passar aquell dia és Puigdemont", ha insistit en l'entrevista. Preguntat per l'actuació policial durant la jornada del referèndum, Millo ha dit que "sempre que actuen els antidisturbis veiem imatges que no són agradables". Malgrat tot, ha justificat que els agents tenien "un mandat judicial" i que hi havia qui intentava evitar que l'apliquessin.

El testimoni de Castellví, "molt revelador"

En la mateixa línia s'ha expressat en una carta oberta que l'exdelegat ha fet pública avui mateix, en què agraeix a les persones i institucions que li han donat suport davant d'una "allau tan enorme d'insults i amenaces". "Se m'acusa de mentir i manipular, quan el que vaig fer va ser dir la veritat, sota jurament", assegura en el text, on justifica que la seva declaració xoqui amb el "relat oficial" del Govern, "divulgat amb gran habilitat i eficàcia" i que mantenia "la veritat oculta". Per a Millo, Puigdemont "mai no va tenir una voluntat sincera i lleial de buscar una solució dialogada", i ha subratllat que l'objectiu final del referèndum era "la DUI".