Els observadors internacionals creuen que el tribunal "tendeix" a escoltar només el relat de violència de l'acusació

Els observadors internacionals del judici de l'1-O han destacat que durant la novena setmana del judici, en què sobretot han testificat funcionaris de les forces policials, el tribunal "tendeix" a escoltar "únicament" el relat de la violència al·legat per les acusacions, que se sustenta en les declaracions dels agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Des d'International Trial Watch es critica la negativa del president de la sala a acceptar preguntes sobre si la ciutadania reunida als centres de votació exercia legítimament els seus drets fonamentals. Per als observadors, així es demostra una concepció "molt restrictiva" de l'exercici constitucional del dret de reunió que comparteixen les acusacions en la causa.

➡️Es manté la limitació per part del President de la Sala de confrontar als testimonis amb imatges vídeo gràfiques o l'exhibició de documentació admesa com a prova en el procés, amb les conseqüències advertides en setmanes anteriors. pic.twitter.com/NUdbrjZRBe — International Trial Watch (@InterTrialWatch) 15 d’abril de 2019

En aquest sentit, per a aquest grup d'observadors, els testimonis de l'última setmana han seguit insistint en el caràcter valoratiu de conceptes repetits com "hostilitat", "por", "tumult" o "barricades humanes". Tal com ja va afirmar la setmana anterior, International Trial Watch considera que aquests valoracions "subjectives" no relacionen els acusats amb els fets imputats sinó que serveixen per construir "artificialment" un relat de violència. Per als observadors també demostra una concepció "molt restrictiva" de l'exercici constitucional del dret de reunió, que comparteixen les acusacions en la causa. Segons el grup d'observadors, amb les declaracions dels policies se segueix constatant una manca de proporcionalitat entre les proves i els càrrecs que busca l'acusació.

Els observadors també han criticat que es mantingui la limitació de confrontar els testimonis amb imatges de vídeo o altres proves, perquè consideren que així s'impedeix que "aflorin" possibles contradiccions. Això, per tant, té efectes "directes" sobre la valoració de la prova per part del Tribunal. Per als observadors, aquest fet dificulta la tasca de les defenses de posar en evidència la credibilitat dels testimonis. Per al grup, la visualització a posteriori els farà perdre "capacitat probatòria", ja que estaran descontextualitzats del moment en què els testimonis els situen en el temps i en l'espai. Segons els observadors, aquest efecte hauria de ser tingut en compte, perquè des d'una perspectiva constitucional i del principi de màxima eficàcia dels drets, consideren que l'intèrpret està obligat a afavorir el que faci possible un exercici més ple d'aquests drets sota pena d'incórrer en la vulneració, en aquest cas, del dret de defensa.

Per a International Trial Watch, també és preocupant que no es garanteixen les garanties d'incomunicació dels testimonis entre si, que és "inexistent": tots han pogut sentir i veure les declaracions dels testimonis anteriors. Per als observadors és un "afegit" a la tasca de les defenses que mereixeria ampliar contradicció i poder verificar la seva credibilitat.

D'altra banda, els observadors també critiquen que les parts segueixen sense conèixer el calendari complet del judici ni l'ordre dels testimonis, un fet que consideren que entorpeix la preparació dels interrogatoris i "debilita" l'exercici del dret de defensa.