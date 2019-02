Puigdemont demana a la Defensora del Poble europea que investigui el veto de l'Eurocambra

L'expresident de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ja va avisar que no es quedaria de braços plegats quan el Parlament Europeu va prohibir-li pronunciar una conferència juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra, aquesta setmana. Per això, ha enviat una queixa formal a la Defensora del Poble europea, Emily O'Reilly, en què li demana que investigui la prohibició per part del president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, de la conferència que havia d'oferir Carles Puigdemont amb el president Quim Torra a l'Eurocambra.

En la missiva amb data del 20 de febrer, Puigdemont explica que la decisió de Tajani "no respon a la realitat perquè no hi havia cap amenaça de seguretat per al Parlament" i apunta que l'única amenaça que hi va haver va ser la de l'eurodiputat popular Esteban González Pons, que va sugggerir que s'actués directament en contra de Puigdemont, se l'emportessin durant l'acte i se l'entregués a la policia espanyola. La carta inclou els tuits on González Pons feia aquestes afirmacions. PP, PSOE i Ciutadans van fer pinya i van demanar directament a Tajani que impedís la conferència.

En la carta de protesta, Puigdemont assenyala que durant l'últim any tant ell com Torra han visitat diversos parlaments com ara el de Flandes, Finlàndia, Dinamarca, Regne Unit, Bavària, Eslovènia, els Estats Units i el d'Irlanda, d'on és originària O'Reilly. També recorda la conferència sota el títol "El referèndum català" que va celebrar-se fa dos anys a l'Eurocambra amb la seva participació juntament amb Oriol Junqueras i Raül Romeva.

Puigdemont també recorda la manifestació que hi va haver a Brussel·les el desembre del 2017 amb més de 45.000 persones, una manifestació "completament pacífica". Per això, apunta que ni aleshores hi havia ni ara hi ha cap amenaça a l'ordre públic com apuntava la justificació presentada pel president del Paralment Europeu, Antonio Tajani.

Un altre dels arguments que esgrimeix l'expresident és que la decisió de Tajani es contradiu amb la del govern espanyol d'impedir que Torra viatgés amb escorta a Brussel·les perquè es va considerar que no hi havia cap risc de seguretat en el viatge. "En altres paraules, el govern espanyol no considera que hi hagi cap risc de seguretat en el viatge i la conferència però Tajani manté una posició diferent", etziba.

Com ja ha dit públicament després del veto de l'Eurocambra, Puigdemont també considera que la decisió de Tajani està donada per motivacions "ideològiques" i que representa una "violació dels drets de tots els ciutadans eurpeus de ser informats correctament de la situació de Catalunya , incloent els milions de catalans que representa". També assegura que la decisió constitueix un "atac als fonaments de la Unió Europea" i avisa que per moltes vegades que siguin censurats, perseguits o empresonats continuaran lluitant pel dret a l'autodeterminació.



Per tot això, Puigdemont demana a la Defensora del Poble que entengui la missiva com una queixa formal i una petició perquè "investigui el cas" dins les seves competències com a 'Ombudsman' europea.