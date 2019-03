El responsable de l'escorcoll a Economia el 20-S: "No vam tenir la gosadia de sortir; ens haguessin matxacat"

El judici del Procés, en directe

Dia clau al Suprem per al relat de la presumpta violència de la Fiscalia sobre la concentració davant de la seu de la conselleria d'Economia del 20 de setembre del 2017. El tribunal ha reservat tota la sessió per a només dos testimonis: el guàrdia civil responsable de la comitiva judicial, l'agent C57393S -que llavors era tinent i ara ha estat ascendit a capità-, i el guàrdia civil responsable de la seguretat aquell dia a la conselleria. Demà serà el torn de l'autor de la tesi de la sedició, el cap de la policia judicial a Catalunya, el tinent coronel Daniel Baena.

Amb un interrogatori per part del fiscal Javier Zaragoza calcat al de la secretària judicial, Montserrat del Toro, el primer agent ha descrit una situació total de setge a la conselleria des de bon matí i ha descrit també una connivència total entre l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, i la intendent dels Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, acusada per sedició a l'Audiència Nacional. "La senyora Laplana acceptava totes les decisions de Sànchez", ha dit sobre una reunió que van mantenir perquè l'ANC s'oferia a fer un camí de voluntaris per als accessos. L'agent ha assegurat que Sànchez es va presentar "com l'interlocutor vàlid de la massa" i que en cap moment durant el matí el van advertir que hi hagués armes als cotxes de la guàrdia civil on, des de primera hora, ja ha dit que hi havia gent pujada al damunt i que abans de les 12h van tenir constància que s'havien trencat els vidres o bé ja obert -tot i que al final ha admès que les armes que hi havia dins no es van tocar.

Llavors ja va transmetre als seus companys presents en els escorcolls dels detinguts que no anessin a Economia perquè era una "bogeria". No van acabar sortint fins a les quatre de la matinada, després que Del Toro decidís sortir pel seu propi compte: "A les 21.30h o 22h hauríem pogut sortir, però no vam tenir la gosadia d'exercir la llibertat de moviments perquè ens haguessin matxacat". "Hi havia un risc objectiu i evident si sortíem. No només pel que jo havia dit, sinó també pel que ens advertien companyes", ha afegit.

En el moment de sortir, ha assenyalat que dues agents dels Mossos que eren a l'entrada de la conselleria els van advertir que no ho fessin. "Esteu bojos, si sortiu amb les caixes us maten!", els haurien dit, segons l'agent. Poc abans havia passat per la porta, "agitant la massa", l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell amb cotxe, mentre que l'exvicepresident Oriol Junqueras va entrar a la conselleria. En un moment confús de la declaració -per les hores-, ha relatat que entre dos quarts de tres i les tres de la matinada van haver de subjectar la porta de la conselleria entre tots els guàrdia civils presents perquè sinó hagués caigut. No van sortir del Departament fins a les quatre de la matinada. La secretària judicial, però, va descriure aquesta situació al vespre. Les càmeres de seguretat, segons les defenses, no han detectat cap moment així durant tota la jornada.

"M'atreveixo a dir que quan Sànchez i Jordi Cuixart ens deien que agents amb caixes no podien sortir és perquè hi havia un risc que ens ataquessin", ha conclòs a l'interrogatori de Zaragoza.