Cs converteix en un míting la resposta de l’unionisme a la sentència

Amb la mirada posada en el 10-N i la sagnia electoral que li pronostiquen les enquestes, la cúpula de Ciutadans ha desembarcat a Barcelona i busca capitalitzar la resposta de l’unionisme a la sentència de l’1-O. Després de ser dimecres en un acte al barri d’Horta, el president del partit, Albert Rivera, ahir va prendre novament la iniciativa i va convertir la primera concentració unionista després del veredicte del Tribunal Suprem (TS) en un míting de Cs. Ahir va començar el seu discurs a la plaça de Sant Jaume condemnant els aldarulls dels últims dies a Catalunya i, traient pit com a presidenciable, va elevar el to contra l’independentisme: si arriba a la Moncloa, el seu objectiu serà “empresonar els que intentin trencar aquest país”, va dir, atribuint-se una facultat del poder judicial.

Prop de 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, van acudir a la crida de Cs a la plaça de Sant Jaume, amb el lema “Ja n’hi ha prou! Justícia i convivència”. L’acte tenia un clar vessant electoral. De fet, el partit taronja va fer la convocatòria al marge de la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC), amb un caràcter més transversal. Banderes espanyoles i europees es combinaven amb les que portaven el cor simbòlic de Cs.

Als mals pronòstics dels sondejos s’hi suma la crisi interna que després del 28-A va causar estralls a Cs, quan diversos pesos pesants van dimitir descontents amb el veto de Rivera a qualsevol mena de pacte amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez. “A Cs sempre li va malament a les enquestes, però després remunta”, li comentava un dels assistents a la concentració al seu acompanyant. La formació taronja, nascuda essencialment contra l’independentisme, pugna amb el PP i Vox per liderar el bloc unionista. Aquesta setmana ho fa reivindicant la seva catalanitat: “Veure els carrers cremar, Barcelona com a símbol dels radicals, m’ha trencat l’ànima, el cor, i ha fet que em saltin les llàgrimes”, va dir el president de Cs compungit, que va acusar d’inacció el govern espanyol davant els aldarulls. “M’és igual que no hi sigui el govern, jo vull ser aquí amb els meus”, va insistir, en una intervenció que va arrencar aplaudiments i crits de “President” entre el públic.

El d’ahir és el tercer acte que dirigents del partit a Madrid organitzen a Barcelona en una setmana: la candidata per Barcelona al Congrés, Inés Arrimadas, va ser en una atenció als mitjans des de l’aeroport del Prat l’endemà de la manifestació convocada pel Tsunami Democràtic, que se suma al míting a Horta. “Fora Torra. Cessem Torra i tornem a la convivència”, va cridar Rivera davant del Palau de la Generalitat, en una concentració festiva i familiar en què no hi va haver incidents. Així, va criticar que Sánchez no apliqui l’article 155 de manera immediata. “Necessitem un govern d’Espanya que defensi els dèbils”, va asseverar, al mateix temps que defensava la feina dels cossos policials a Catalunya després de set dies d’aldarulls. “Visca la Policia [Nacional], la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra!”, va insistir Rivera, que dissabte també va participar en una manifestació del sindicat policial Jusapol a Madrid: “No són forces d’ocupació, són forces de seguretat de l’Estat”.

651x366 Rafel (22), Patrícia (19) i Judith (18) Rafel (22), Patrícia (19) i Judith (18)

També la líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, va carregar contra els socialistes. La diputada va recordar que el PSC es va abstenir durant la moció de censura que el dia 7 d’octubre va presentar contra el president Torra, “un piròman que es dedica a tirar benzina”. “Com sempre, fallant als ciutadans”, va etzibar, tot i que, encara que els socialistes haguessin votat a favor de la seva iniciativa, no hauria sumat els suports suficients (i, de fet, aquest va ser un dels arguments dels de Miquel Iceta per abstenir-se). Al seu torn, Arrimadas va centrar ahir la seva intervenció en demanar el vot per Rivera. “Som catalans que vivim aquí, que sabem el que es pateix”, va assegurar. “¿No us agradaria que algú que ha patit com vosaltres estigués al govern d’Espanya dirigint el país?”, va preguntar.

Diversitat d’opinions

Tot i que la concentració estava convocada exclusivament per Cs, va aplegar perfils diferents entre els assistents. Algunes persones, per exemple, portaven xapes de Vox a la solapa. “Vaig veure com tot Barcelona cremava”, apuntava a l’ARA la Judith (18), que va fer una crida a “no votar l’esquerra” el 10-N. En la mateixa línia es va expressar la Teresa (66), que, lluint el cor de Cs al pit, considera la sentència “justa però curta”: “Van perpetrar un cop d’estat”. En canvi, la Judit (21) apostava per una “mediació” a Catalunya. Al seu costat, el Fran (18) titllava el veredicte del TS de “desproporcionat”. “S’han passat”, apuntava.