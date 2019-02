"Els que amenacen l'Europa de les llibertats seuen a l'estrada entre les acusacions": la declaració de Raül Romeva, en deu frases

Segueix el judici al Procés en directe

L'exconseller d'Exteriors Raül Romeva compareix aquesta tarda davant el Tribunal Suprem després de la intervenció de l'exconseller de Presidència, Jordi Turull, carregada de contundència contra el judici i marcadament política fins i tot en les respostes a les acusacions. Romeva ha arrencat la seva intervenció com ja ho va fer l'exvicepresident Oriol Junqueras: declarant-se un "pres polític". L'exconseller no ha acceptat preguntes de les acusacions i només ha respost al seu advocat, Andreu Van den Eynde, seguint l'estratègia del president d'ERC: eminentment política, entrant poc en els aspectes tècnics del judici. Tal com ha exposat la seva defensa, tant Junqueras com Romeva han tingut molt en compte en la preparació del judici el fet que se'ls encausa com a representants dels seus votants i, per tant, han buscat un posicionament al judici en tant que representants públics, evitant entrar en la discussió detallada dels fets que se'ls imputa.

1. "Em considero un pres polític"

2. "Les acusacions obvien que la sentència del TC contra l'Estatut va afectar en el més íntim de les emocions de molts catalans"

3. "La carpeta catalana incomoda a Europa, encara avui. Però només els doctrinaris es tapen les orelles"

4. "Vaig baixar del vaixell del federalisme i el 2010 vaig pujar al de la República Catalana"

5. "Els que amenacen l'Europa dels drets i les llibertats seuen avui a l'estrada entre les acusacions"

6. "Quan un fa política entén que per arribar a acords ha de parlar. Si no hi ha diàleg és impossible que hi hagi un pacte. Jo instava a parlar, a assumir una realitat"

7. "Una República Catalana no és un projecte que va contra ningú"

8. "No hi ha cap tractat internacional que prohibeixi l'exercici del dret a l'autodeterminació, tampoc a la Constitució espanyola"

9. "Rebutjar les propostes que fan els ciutadans de Catalunya per tractar una qüestió que els afecta, no només no es pot considerar anticonstitucional, sinó que s'hauria de considerar en el diàleg constitucionalista"

10. "Manifestar-se mai pot considerar un tumulte. El 20 de setembre vaig veure l'exercici democràtic del dret a la protesta"