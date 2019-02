Turull: "Els ciutadans de Catalunya no són ovelles, no són gent militaritzada"

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe]

Dur cara a cara entre Jordi Turull i el fiscal Jaime Moreno durant el quart dia de judici del Procés al Tribunal Suprem. L'exconseller de Presidència ha defensat que "els ciutadans de Catalunya no són ovelles, no són gent militaritzada, sigui independentista o no tenen criteri". Ha censurat així que l'acusació hagi volgut construir un relat contra l'independentisme de dalt a baix i no de baix de dalt. Des d'un primer moment ha assegurat que era la ciutadania la que va empènyer els partits polítics al referèndum i ha puntualitzat que les formacions independentistes "sempre van apostar pel diàleg amb l'Estat".

Turull ha situat el Pacte Nacional pel Referèndum, que buscava una votació pactada amb l'Estat, com "l'única concertació entre 4.000 associacions". En aquest sentit, preguntat per si es buscava augmentar el "nivell conflictivitat" -segons diu el document Enfocats, que Turull ha assegurat no conèixer-, l'exconseller s'ha preguntat retòricament com es pot pretendre buscar "conflictivitat" si s'agrupen 4.000 associacions per trobar una solució amb l'Estat. "A Catalunya la paraula resignació no existeix al diccionari", ha afegit sobre la via pactada. En relació als possibles "dubtes sobre a qui obeirien els Mossos", l'exlíder parlamentari de JxSí ha subratllat que Carles Puigdemont, aleshores president de la Generalitat, "sempre va dir" que la policia catalana compliria amb les funcions de policia judicial.

"Això de ser constitucionalista deu ser un xollo"

Turull ha intentat allunyar-se de les acusacions pel delicte de desobediència i ha brandat que el govern espanyol ha incomplert unes "25 vegades" sentències del Tribunal Constitucional sense rebre cap notificació ni retret penal". "Això de ser constitucionalista deu ser un xollo, perquè et permet desobeir la Constitució quan vulguis -ha assenyalat-. Jo per una interlocutòria que no té cap retret penal [ha insistit que l'organització d'un referèndum és legal] porto un any a la presó i després diran que no ens persegueixen per les nostres idees".

Sobre el delicte de malversació, ha insistit que "no es va gastar ni un euro en el referèndum". Moreno li ha mostrat l'acord de Govern en què s'acordava que tots els consellers assumien de manera "solidària i col·legiada" totes les accions destinades a fer possible l'1-O, entre altres coses "contractacions" i compromisos de despeses. Turull ha advertit, però, que no hi ha cap "element fàctic" que mostri que tot allò es va tirar endavant i ha precisat també que en aquell moment la llei del referèndum tampoc estava suspesa pel TC. "I totes les resolucions anteriors no ho estaven?", li ha preguntat el fiscal en relació a la comissió d'estudi del procés constituent i d'altres resolucions, que Turull ha assenyalat que "no tenen a veure" amb el referèndum.

L'exconseller de Presidència també ha negat que tinguessin intenció de pagar campanyes publicitàries i les ha volgut desvincular del referèndum, igual que els presumptes contractes amb Unipost. "Les factures ni s'han pagat ni s'han de pagar perquè la campanya era gratuïta", ha assenyalat sobre els espots de la via del tren a TV3 i Catalunya Ràdio. Ha precisat per primer cop que no es tractava de la campanya oficial per al referèndum perquè la prevista no els va agradar ni a ell ni a Carles Puigdemont en no ser prou "neutral" per aparèixer un "ocell dins d'una gàbia".

El president del tribunal, Manuel Marchena, ha intervingut diversos cops. Però a diferència de la setmana passada, no per blindar l'acusat del fiscal, sinó per demanar a Turull que "no faci servir el torn de l'interrogatori per fer judicis de valor". L'exconseller s'ha mostrat desafiant amb el fiscal i, preguntat per si és soci d'Òmnium, ha recordat que ser-ho no era delicte ni durant el franquisme i que li "sorprenia" la pregunta. A més, ha explicat que també és soci de moltes altres organitzacions socials o humanitàries.

L'exconseller de Presidència ha començat censurant la decisió de Marchena de no permetre la traducció simultània del català durant el judici i li ha retret que l'avalés, en el cas de ser consecutiva, només per una qüestió "emocional". Al seu parer, parlar amb català en un judici ha de ser una qüestió per "garanties". En aquest sentit, ha recordat que "tot està inventat" avui en dia perquè per televisió es pugui sentir al moment en castellà. "No miri el tema dels auriculars entre el públic com una despesa, sinó com una inversió", ha assenyalat.

Després de Turull serà el torn de Raül Romeva. De nou, s'evidenciaran estratègies diferents: una de més tècnica i una de més política. L'exconseller d'Exteriors, igual que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no respondrà ni a la Fiscalia ni a l'Advocacia de l'Estat i se centrarà en les preguntes del seu lletrat, Andreu van den Eynde. Si els interrogatoris avancen més ràpid que el dijous passat, a última hora podria acabar declarant Josep Rull, que seguirà una estratègia similar a la de Rull, ja que comparteixen advocat.

651x366 Elsa Artadi, a les portes del Suprem Elsa Artadi, a les portes del Suprem

Suport d'una comitiva del PDECat i d'ERC

Una comitiva del PDECat i d'ERC han donat suport als presos a les portes del Suprem. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha parlat del "judici de la vergonya" i ha reivindicat la manifestació de dissabte a Barcelona per demostrar que l'independentisme no necessita "imatge falses" per ensenyar com es mobilitza. "La gent sempre hi és", ha afirmat. Sobre el viatge del president Quim Torra a Brussel·les, ha atribuït la negativa del govern espanyol a que anés amb escortes al fet que l'independentisme no aprovés els pressupostos.

651x366 Comitiva d'ERC en suport a Raül Romeva davant del Suprem / ARA Comitiva d'ERC en suport a Raül Romeva davant del Suprem / ARA

Per part de la delegació d'ERC, la parella de Romeva i número dos del partit en les eleccions europees, Diana Riba, ha assegurat que l'exconsellers d'Exteriors afronta amb "molta tranquil·litat la seva declaració avui al Suprem. "Demanem que els problemes polítics tornin a la política", ha reclamat. Al seu torn, el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, ha assenyalat que "avui s'està celebrant un judici injust contra presos polítics que van exercir la democràcia fins les últimes conseqüències". Bosch ha apuntat que Romeva "demostrarà la seva integritat i valentia en defensa dels drets humans".