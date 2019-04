Sànchez, Rull i Turull sol·liciten al Suprem fer campanya durant els recessos del judici

Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, caps de llista per Barcelona, Tarragona i Lleida de Junts per Catalunya l 28 d'abril, han presentat un escrit al Tribunal Suprem en el qual demanen que se'ls permeti atendre als mitjans de comunicació durant els recessos que de les sessions de judici oral. El seu advocat, Jordi Pina, ofereix alternatives perquè els seus representats puguin participar a la campanya després que la sala els negués la petició de llibertat i assistir així als actes.

Malgrat que el lletrat torna a demanar que "degudament custodiats si fos necessari per les forces de seguretat de l'Estat" se'ls permet assistir als actes de campanya de les seves candidatures, planteja opcions "subsidiàriament", com emetre missatges des del Suprem. Així, sol·licita que puguin concedir entrevistes als periodistes durant els descansos del judici, així com gravar espots electorals i fer rodes de premsa el migdia o abans que comencin les sessions.

Aquest dijous el tribunal va rebutjar la petició de llibertat dels candidats el 28-A i el 26-M (Joaquim Forn) i la Junta Electoral Central va rebutjar que Jordi Sànchez celebrés debats a la presó de Soto del Real, adduint a la inconcreció de la petició. L'administració electoral també va declinar la petició d'Oriol Junqueras de participar en debats els dies 15 i 16 d'abril però no es va mullar en relació a dates posteriors. Vistes les complicacions per fer campanya en privació de llibertat, ara els candidats de JxCat plantegen aprofitar els recessos del judici, durant els quals se'ls permet veure els familiars i els advocats sense restriccions, per fer rodes de premsa o entrevistes.

Els presos tenen un recorregut molt limitat dins de l'edifici del Tribunal Suprem. Entren en cotxes policials i tenen una sala expressament per ells on esperen a l'inici de la sessió, són conduïts cada vegada que hi ha descansos i dinen, sempre custodiats per la Policia Nacional. L'advocat no suggereix l'ubicació per realitzar aquests contactes amb la premsa i ho deixa a criteri del tribunal. Pina insisteix que és la manera de fer compatible la privació de llibertat amb el dret a la participació política i recorda que JxCat té dret a diverses aparicions televisives i radiofòniques en el marc de la cobertura electoral dels mitjans públics, tant de RTVE com de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.