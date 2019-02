El Suprem cita dimarts vinent Rajoy, Torrent i Mas per declarar com a testimonis del judici al Procés

El Tribunal Suprem ja té configurat el calendari de declaracions polítiques per al judici al Procés. I no ha dubtat en trepitjar l'accelerador per allunyar-se el màxim de la campanya de les eleccions generals del 28 d'abril, tal com ja havia avançat l'ARA. Confia acabar amb tots el interrogatoris d'acusats abans de dimarts vinent, just d'aquí una setmana, i cita com a testimoni dimarts a les quatre de la tarda l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy.

A les deu serà el torn del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà. Mitja hora després, del president del Parlament, Roger Torrent, i a les 11 h, de l'expresident de la Generalitat Artur Mas. Després de Rajoy, a les 16.30 h li tocarà a la senadora i excoordinadora del PDECat Marta Pascal. I a les 17 h a l'exportaveu dels comuns Xavier Domènech.

Dimecres començarà el torn de declaracions l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría. La rellevarà l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro i el d'Interior Juan Ignacio Zoido. A la tarda també compareixeran l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert i els exdiputats cupaires Eulàlia Reguant i Antonio Baños, així com el secretari de Treball, Josep Ginesta, el secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesias, i el director del CatSalut, Adrià Comella.

El dijous 28 han de comparèixer el lehendakari, Íñigo Urkullu; el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, i l'exdiputat de CSQP Albano Dante Fachin en sessió de matí. A la tarda estan citats l'expresident del Parlament Ernest Benach i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Declaracions molt ràpides

El Suprem confia així en uns interrogatoris exprés que no durin més de mitja hora, malgrat que els testimonis estan obligats a respondre a tots els advocats de les defenses que ho vulguin i també a les tres acusacions –no poden obviar Vox, com sí que ho estan fent els presos polítics–. De fet, el tribunal calcula acabar els interrogatoris dels 12 acusats aquesta setmana.

Això voldrà dir habilitar el divendres o bé el dilluns vinent perquè hi hagi prou temps per als interrogatoris, ja que les respostes al fiscal, en concret, s'estan allargant. Tots els acusats menys Junqueras –que ja va declarar la setmana passada– i Romeva tenen intenció de respondre a totes les acusacions menys a la popular, representada pel partit d'extrema dreta Vox.

Torrent només preveu anar a declarar si és compatible amb el ple

Torrent només té previst anar a declarar al Suprem si és compatible amb l'horari del ple que està convocat per a dimarts i dimecres de la setmana que ve. Fonts pròximes a la presidència del Parlament han explicat a l'ACN que Torrent no es planteja ajornar el ple i donen per fet que si els horaris no són compatibles haurà d'anar un altre dia a declarar en el judici de l'1-O. Fonts del Suprem han explicat a l'ACN que Torrent pot enviar un escrit per demanar un canvi de dia i que llavors el tribunal decidirà si l'autoritza.