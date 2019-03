Suspenen la declaració de Santi Vidal després que l'advocada renunciï a representar-lo

La jutge que ha agafat el relleu de la macrocausa de l'1-O al jutjat 13 de Barcelona ha suspès sense data la declaració de l'exmagistrat i exsenador d'ERC Santi Vidal, que havia demanat comparèixer demà a petició pròpia. La suspensió té lloc després que l'advocada que representava Vidal, Olga Tubau, hagi renunciat a la seva defensa.

El mateix Vidal ha demanat suspendre la compareixença, que estava prevista per aquest divendres a les quatre de la tarda, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fa uns setmana el Suprem va reconèixer-li el dret a tornar a exercir com a jutge, tot i que haurà de fer les proves per obtenir una nova plaça.

L'exmagistrat i exsenador ja havia declarat com a investigat el 13 de febrer. Llavors va assegurar que les seves manifestacions sobre el fet que el Govern hagués accedit a les dades fiscals dels catalans eren unes afirmacions de caràcter polític.

De fet, les paraules de Vidal –en el marc d'unes conferències– són l'origen de la macrocausa del jutjat 13, que va començar arran d'una denúncia per revelació de secrets. Després la investigació es va ampliar a més d'una quarantena d'investigats per diversos delictes, que inclouen des de la malversació fins a la sedició. La macrocausa és també la base de la investigació del procediment del Tribunal Suprem que des de fa un mes jutja els Jordis i els exmembres del Govern.