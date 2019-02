El TC desestima els recursos d'empara de Sànchez i Cuixart contra la seva presó provisional

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat per unanimitat els recursos d'empara presentats per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart contra la seva presó provisional, decretada per l'Audiència Nacional el 16 de novembre de l'any passat. En aquests recursos, els acusats demanaven empara al TC perquè consideraven que la decisió de l'Audiència Nacional vulnerava drets fonamentals, entre ells el dret a la llibertat personal (article 17.1 de la Constitució). L'alt tribunal argumenta que es tracta de dos recursos plantejats "prematurament".

Després d' aquesta sentència, tots dos haurien de poder recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), un cop esgotades totes les vies judicials a l'Estat. No obstant això, ja van recórrer el seu empresonament al Grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides, i només podrien recórrer a Estrasburg si l'eventual vulneració de drets no ha estat recorreguda abans en cap altra instància internacional.

En el seu recurs, Sànchez defensava al TC que l'Audiència Nacional -que va desestimar tant el seu recurs d'apel·lació com el de Cuixart- va vulnerar els seus drets fonamentals pel què fa a "el jutge predeterminat per la llei; el dret a la llibertat personal en relació amb el dret a un jutge imparcial, i el dret de defensa per decretar la presó provisional per a la consecució de fins que no van ser invocats pel ministeri fiscal".

Cuixart també al·legava la lesió dels seus drets al jutge predeterminat per la llei i a la llibertat personal en relació amb el dret a un jutge imparcial, però afegia també la vulneració del "dret a la llibertat personal per absència de la ponderació de la vinculació dels fets amb la llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació. El Constitucional també desestima aquest últim aspecte per "falta d'invocació prèvia".