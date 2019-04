Puigdemont va replicar a Trapero que si hi havia una "desgràcia" l'1-O faria la DUI, segons el comissari Molinero

El judici, en directe

Declaració gairebé mimètica del comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero amb la de Ferran López en el judici al Procés. El que va ser màxim responsable de la comissaria superior de coordinació central de la policia catalana durant l'1-O i número dos del major Josep Lluís Trapero juntament amb López aquells dies, ha subscrit fil per randa el discurs que ja va brandar el seu company durant la testifical d'ahir: que l'exconseller Joaquim Forn no va donar-los cap instrucció respecte l'1-O, que els Mossos van cenyir-se sempre al mandat judicial i, finalment, que Carles Puigdemont els va traslladar en una reunió el 28 de setembre que si hi havia una "desgràcia" durant la jornada de l'1-O "possiblement" declararia la independència immediatament.

López va apuntar a aquesta conversa ahir per primer cop al Tribunal Suprem, ja que no havia explicat aquest detall durant tota la fase d'instrucció. Tampoc ho havia fet Trapero. Aquest dijous, a preguntes de l'advocat de Vox Javier Ortega Smith, l'actual comissari en cap de mobilitat ha dit que l'expresident de la Generalitat va referir-se a la DUI al final de la reunió que havien demanat per parlar del referèndum tres dies abans de l'1-O. "Quan ja havíem donat per finalitzada pràcticament la reunió i ja gairebé ens aixecàvem de la taula, recordo que Trapero va fer una última reflexió -ha relatat-. Crec recordar que va dir: 'Espero president que el diumenge no hi hagi cap desgràcia important que haguem de lamentar'. I el president de la Generalitat va respondre que si es donava una situació límit i alguna desgràcia posteriorment procediria a declarar la independència en aquell moment".

Sí que Molinero ha fet un pas més que López i ha assenyalat que a les portes de l'1-O van advertir al Govern que podia haver-hi "situacions de conflictivitat social especialment al matí". "Vam alertar que l'actuació de milions de persones amb una actuació policial possiblement acabaria portant a enfrontament entre policia i manifestants al col·legi", ha dit sobre aquella reunió del 28 de setembre. L'endemà la cúpula del cos es va plantejar fer una roda de premsa per deixar clar que el seu posicionament era el de complir l'ordre judicial, ha revelat Molinero, però finalment la "intensitat" dels esdeveniments van portar a no fer-la.

A preguntes de Xavier Melero, advocat de Joaquim Forn, ha puntualitzat que amb "caràcter genèric" els informes d'intel·ligència de Mossos apuntaven a "grans concentracions pacífiques" i en alguns casos "festives" de cara a l'1-O. Així mateix, Molinero ha corroborat que el 13 d'octubre en una reunió amb els comandaments López va fer una intervenció en què repassava els informes de riscos i dibuixaven aquest mateix escenari. Melero ha volgut saber si això és el que es va traslladar a Forn de cara a l'1-O i ha anotat que sí.

Les acusacions no han preguntat aquesta vegada a Molinero quina va ser la intervenció d'Oriol Junqueras i Forn en aquella trobada a Palau i si van avalar o no els postulats de l'expresident. En qualsevol cas, Molinero ha deixat clara la voluntat de l'exconseller d'Interior de no interferir en el paper dels Mossos i ha revelat una conversa informal i "casual" en què Forn li va manifestar que la conselleria no posaria el cos en una tessitura d'haver de "decidir entre una cosa i l'altra". És més, ha detallat que la conselleria no va posar problemes pressupostaris a tirar endavant un "dispositiu sense precedents pel que fa a mobilització de recursos humans i materials".

▶ Molinero: "El conseller Forn em va manifestar que entenia el posicionament dels Mossos i que no ens posaria en una situació de compromís". Segueix el #JudiciProcés a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/BXZqycn63L — ARA Política (@ARApolitica) 4 de abril de 2019

De la mateixa manera que la resta de membres de la cúpula dels Mossos, ha detallat que el coordinador de l'operatiu policial de l'1-O, el tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, tenia constància del pla d'actuació previst dels Mossos per "binomis" l'1-O i que no va qüestionar-ho. Ha dit que "en cap moment" López els va traslladar que en les reunions de coordinació "es qüestionés que els Mossos despleguessin binomis als col·legis". "Va ser una proposta de desplegament de mossos acceptada pel responsable del dispositiu, que era el coronel", ha afegit. Això és el que ahir va motivar Melero demanés un acarament entre López i De los Cobos, donat que el coronel va assegurar que va conèixer la fórmula dels binomis a primera hora del dia 1.

Ja a preguntes del fiscal Javier Zaragoza, Molinero ha defensat que els Mossos també van fer un ús de la força durant l'1-O, però sempre de forma "proporcional i oportuna al mandat policial en cada moment". Zaragoza ha volgut posar en evidència que no van tenir agents lesionats, contusionats i agredits. Ahir dijous ja van desfilar una desena de guàrdies civils lesionats l'1-O, tot i que cap d'ell va haver de ser atès pels serveis mèdics el mateix dia del referèndum. Avui també declararan desenes d'agents espanyols més que van intervenir a Catalunya.

Molinero també ha subratllat, tal com ja va apuntar López, que no es van produir seguiments a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional durant l'1-O ni els dies previs. Ha contextualitzat el control de moviments a la necessitat d'evitar les concentracions de ciutadans que poguessin haver per impedir que les unitats d'intervenció sortissin de les seves dependències. A tall d'exemple, al Port de Barcelona hi havia prevista una mobilització que els Mossos van procurar "neutralitzar", ha explicat el comissari.

▶ Molinero: "Ni l'1-O, ni en els dies anteriors, ni mai, els mossos ens hem dedicat a seguir membres d'altres cossos policials. És totalment fals". Segueix el #JudiciProcés a https://t.co/Awh7rDbF5P pic.twitter.com/5uKOs9aDqq — ARA Política (@ARApolitica) 4 de abril de 2019

Sobre els fets del 20-S davant de la conselleria d'Economia, ha insistit que els llavors líder de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en cap moment van considerar-los "intermediaris reconeguts", sinó que feien "tasques concretes".