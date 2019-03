La policia judicial entra al Parlament per demanar informació sobre la presentació de la llei del referèndum al TNC

La policia judicial s'ha presentat aquest dimecres al matí al Parlament per requerir informació sobre l'acte de presentació de la llei del referèndum al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el 4 de juliol del 2017. Segons ha avançat TVE i ha confirmat l'ACN, les agents s'han personat a la cambra catalana a primera hora i han presentat un requeriment per comptar amb més informació en un termini de cinc dies.

L'acte al TNC el va organitzar el grup parlamentari de Junts pel Sí, tot i que també hi va participar el Govern. Segons els organitzadors, el Parlament no hi va tenir res a veure. Una setmana després que se celebrés aquell acte, on el Govern va prometre que el referèndum es faria "com sempre", la Guàrdia Civil ja va reclamar al TNC informació sobre el lloguer de l'espai. Aleshores la llei del referèndum encara no s'havia aprovat al Parlament i, per tant, tampoc s'havia declarat il·legal pel Tribunal Constitucional, però els consellers –i els membres de la mesa del Parlament– ja havien rebut advertiments judicials per impedir el referèndum.