"Què fariem sense vostè, senyor Pina?": Marchena cita dos cops el mateix policia i l'advocat de Sànchez l'avisa

El judici del Procés ha viscut aquest dimecres al matí un moment gairebé còmic quan l'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha advertit el president del Tribunal, Manuel Marchena, que el policia que acabava d'entrar a la sala i que havia de començar a declarar com a testimoni era el mateix que hi havia anat dijous passat. "No sé si vaig errat però diria que aquest testimoni ja va comparèixer davant d'aquesta sala amb anterioritat", ha dit Pina. "Sí, vaig comparèixer dijous passat a la tarda", ha certificat el testimoni. Marchena ha entomat l'error somrient i ha reaccionat de manera irònica. "Què faríem sense vostè, senyor Pina?", ha bromejat el magistrat.

"És que em fixo en els testimonis", ha dit rient l'advocat. Marchena ha intentat excusar el lapsus del tribunal recordant que "no és fàcil" organitzar la citació dels 500 testimonis demanats per les defenses i les acusacions i admesos per la sala.

L'anècdota ha animat una altra jornada centrada en la declaració de policies que van participar en les càrregues, que han mantingut el relat sobre "l'hostilitat i l'agressivitat" dels votants que ja havien ofert els agents que han declarat els últims dies.

El president de la sala ha continuat la broma al final de la següent declaració testifical: "Com el senyor Pina ja deu haver detectat, el següent testimoni està citat a la tarda, per tant el cridarem més tard".