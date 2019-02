L'argumentari d'Espanya als mitjans dels EUA: l'1-O hi va haver tres ferits i no hi ha presos polítics

En el que denomina "un exercici de transparència", l'ambaixador espanyol a Washington DC, Santiago Cabanas, va convidar dilluns diversos mitjans de comunicació nord-americans per fer-los arribar la versió del govern espanyol sobre l'inici a Madrid del judici del Procés. "Els hi expliquem que és un judici absolutament transparent, que no hi fan falta observadors internacionals perquè, qui vol observar, sols ha de posar-se a la cua i entrar a la sala", ha apuntat aquest dimarts en una trobada posterior amb corresponsals a qui ha lliurat -segons ha assegurat- els mateixos documents que va facilitar als periodistes nord-americans el dia abans.

Un d'ells recull les que denomina "dotze falsedats sobre Espanya... i els fets". Entre aquestes "falsedats", la dada del miler de persones ferides durant les càrregues policials de l'1 d'Octubre. Cabanas ha afirmat que "mai m'ha preguntat ningú des que soc aquí què va passar aquell dia". A preguntes de l'ARA sobre què respondria si un periodista nord-americà l'hi preguntés, l'ambaixador s'ha limitat a dir que la resposta que facilitaria és la que apareix al document. "La veritat és que només tres persones van ser portades a l'hospital com a resultat de l'operació policial" tot i que, com recull més endavant el document, "oficials de policia han estat acusats d'un ús excessiu de la força".

Cabanas ha qualificat de "relatiu" l'interès dels mitjans nord-americans pel judici i ha minimitzat l'impacte que ha tingut als Estats Units el relat independentista a "alguns 'think tanks' i alguna universitat", però "ningú a l'administració ni al Congrés". Tot i aquesta afirmació, ha reconegut que havia "anat al darrere" dels congressistes que es van trobar al gener amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Fins al moment s'ha citat amb quatre dels cinc congressistes que van rebre el president, encara que no n'ha esmentat el nom.

L'ambaixador Cabanas ha confessat que en la seva trobada amb periodistes nord-americans es va avançar a les preguntes sobre la consideració dels presos polítics. "Els vaig explicar que hi ha polítics presos, però no pel que pensen ni pel que diuen. Tot es pot dir a Espanya, tot es pot defensar, però el que no es pot fer és violar la llei". El que no els va dir és que "Espanya és una democràcia, perquè són periodistes que sí que ho saben", encara que ha admès que a vegades "ho hem de dir i ho diem", situacions en les quals s'ha de recórrer a l'índex de països democràtics de 'The Economist' "que ens qualifica com una de les vint democràcies plenes".