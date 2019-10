Un jutge empresona tres detinguts a Barcelona per l'atac al policia en estat molt greu

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha enviat aquest diumenge a presó tres dels detinguts pels aldarulls a Barcelona divendres a la nit. Els empresonats estan acusats de delictes d'atemptat a l'autoritat i de desordres públics. Cadascun d'aquests delictes està castigat amb penes de fins a sis anys de presó. El jutge justifica la presó provisional per evitar la reiteració delictiva davant el "caràcter extremadament violent" dels grups de joves que van intervenir en els aldarulls de divendres a la nit. Segons el magistrat, els acusats formaven part dels grups que van tirar una pedra al cap d'un agent de la Policia Nacional, tot i que no atribueix a cap dels tres ser-ne l'autor. El jutge utilitza aquest argument, entre d'altres, per decretar l'ingrés a presó. El policia ferit està ingressat a l'UCI de l'Hospital de Sant Pau en estat molt greu.

Per al jutjat, els acusats són dels grups de persones que "han intentat incendiar edificis sencers quan les flames dels contenidors encesos s'han estès", "han incendiat vehicles de particulars" i "han ferit un centenar de policies". Entre els motius per posar-los entre reixes també hi ha el "d'intentar tallar les actuacions violentes, que causen por a gran part de la ciutadania, produeixen destrosses per valor de milions d'euros i imposen una mena de toc de queda en determinats barris pel temor dels veïns, que pateixen per la seva integritat física".

Detinguts per tirar pedres i dur material inflamable

El jutge atribueix a dos dels detinguts el llançament de pedres contra la policia com a "fet provat", tots dos en els aldarulls de divendres, que defineix com uns "violentíssims disturbis al centre de Barcelona", on "uns centenars o potser pocs milers de joves van construir barricades amb contenidors, testos, cartrons, senyals de trànsit, tanques d'obra i tot el que van poder trobar". Seguidament, assevera l'escrit, van "encendre les barricades per evitar la intervenció de les forces de l'ordre" i van "aixecar les voreres" per utilitzar les rajoles com a "projectils" contra la policia. "També van fer servir serres per tallar senyals de trànsit i van fer servir líquids inflamables per facilitar que els contenidors" s'encenguessin "amb facilitat". Així mateix, apunta a "actes de pillatge [robatori] en diversos comerços".

En el cas del primer detingut, el jutge diu que els agents "van veure un grup de manifestants tirant objectes als vehicles de les forces policials". Concretament, com el detingut, "vestit amb una dessuadora vermella amb la caputxa posada, els tirava una pedra de grans dimensions". Assegura, a més, que els agents "no el van perdre de vista" i després el van arrestar. Pel que fa al segon detingut, el magistrat explica que va "tirar una pedra de grans dimensions que va impactar contra una furgoneta dels Mossos que circulava davant els agents" i després el van arrestar. En aquest cas no especifica si els agents el van perdre de vista o no abans de ser detingut, però detalla que portava una "motxilla on hi havia una samarreta negra, un tapaboques negre, un parell de guants negres, un encenedor groc i una caixa de mistos".

El tercer jove va ser detingut durant una intervenció de la policia contra un grup de manifestants que els tirava pedres. Els agents van arrestar-lo al veure que portava líquids inflamables a la motxilla, com també un bufador "per fer foc amb rapidesa i eficàcia", diu el jutge. En el cas del segon i el tercer detingut, el magistrat insisteix en argumentar la presó preventiva davant la seva "absurda negativa" al fet "d'haver participat en aquests fets, malgrat els indicis que hi ha en contra seva".

En paral·lel, aquest diumenge quatre detinguts més a Barcelona han quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars. A aquests acusats se'ls ha prohibit acostar-se i participar en manifestacions durant el temps de tramitació de la causa.