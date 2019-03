El tinent coronel nega ara qualsevol vinculació amb el compte de Twitter que carregava contra el Procés

El tinent coronel Daniel Baena, que ha dirigit com a cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil totes les investigacions relacionades amb el Procés, ja venia preparat perquè les defenses li preguntessin per un compte de Twitter ara ja tancat, @nmaquiavelo1984, amb el qual un usuari de Twitter anomenat Tácito carregava contra el Procés. "Hi ha hagut una associació d’un compte amb mi, perquè des d’un compte personal jo seguia aquell compte i una informació periodística va publicar això". El tinent coronel es referia a una notícia de 'Público' que el vinculava directament al compte de Twitter.

Baena no tan sols ha negat ser el propietari del compte, sinó també participar en la seva gestió. Això tot i que 'Público' va difondre una conversa telefònica amb el tinent coronel en què acabava admetent que gestionava el perfil juntament amb altres persones. "Jo no soc l'únic, eh?!", es defensava.

El perfil de Tácito comentava informacions periodístiques sobre les investigacions del Procés, carregava contra decisions del Govern o qüestionava la legalitat d'alguns fets. Algunes de les piulades coincideixen també amb dates clau de la investigació al jutjat 13 de Barcelona: el 20 de setembre del 2017, coincidint amb els escorcolls a la conselleria d'Economia, Tácito s'imaginava detenint una persona que portés urnes. "Posi les urnes a terra. Lentament. Les mans al cap. Sense moviments bruscos. Giri’s".

El dia abans, coincidint amb els escorcolls a l'empresa Unipost, afegia a una notícia sobre aquestes entrades de la Guàrdia Civil una definició del delicte de sedició. "Sedició: impedir a un funcionari públic l’exercici de les seves funcions, encara que sigui amb flors". El perfil també va encoratjar el jutge del 13 quan es va saber que havia ingressat a l'hospital per una malaltia. "Força, senyoria, res podrà contra nosaltres", tuitejava.

Les coincidències

"Ja ho sé, ja", ha contestat Baena mig somrient quan l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, li ha preguntat si ell era llicenciat en ciències polítiques, una titulació que també s'atribuïa el perfil Tácito a la web. No era l'única coincidència entre ells dos. 'Público' revela avui que el perfil de Twitter també utilitzava la mateixa fotografia d'una serp de cascavell que Baena havia penjat als seus comptes personals i restringits d'Instagram i Facebook.

"Aquesta fotografia l’ha publicat al seu perfil de Facebook?" La pregunta de Van den Eynde ha descol·locat el tinent coronel, que ha dubtat en la resposta. "Crec que no, eh? Tinc moltíssimes fotografies i extretes d’internet", s'ha justificat.

El tinent coronel ha assegurat que des del seu perfil a Twitter (que firma amb el seu nom i cognom) seguia el compte de Tácito i retuitejava alguns comentaris. Quan va saltar a la llum pública la presumpta vinculació del cap de la policia judicial amb aquest compte, el perfil d'@nmaquiavelo1984 va ser tancat i Baena va restringir el seu compte personal a Twitter perquè només els usuaris que ell acceptés veiessin les seves piulades. També va tancar el compte de Telegram a través del qual difonia notícies sobre les investigacions que liderava la unitat de la policia judicial a Catalunya contra el Procés.