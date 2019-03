Una defensa demana que Twitter certifiqui si el cap de la investigació de l'1-O és Tácito a la xarxa

El cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, utilitzava l'usuari Tácito a Twitter per carregar contra el Procés? Ahir el que va ser el líder de la investigació del jutjat 13, de la causa per sedició a l'Audiència Nacional i de la causa per rebel·lió al Suprem va negar-ho durant la seva declaració com a testimoni. Però les defenses insisteixen que es tractava de la mateixa persona. Per això l'advocat d'un excàrrec del Govern ha demanat que Twitter certifiqui qui eren els administradors del polèmic perfil d'@nmaquiavelo1984, esborrat precisament després que 'Público' revelés que es tractava del tinent coronel de la Guàrdia Civil.

El lletrat Ramon Setó ha presentat una sol·licitud al jutjat 13 de Barcelona perquè demani a Twitter que li certifiqui qui era l'administrador del perfil Tácito així com l'adreça de l'ordinador que va utilitzar per fer algunes piulades que tenien a veure amb el procés o amb la investigació del jutjat 13, com ara la piulada en què Tácito s'imagina practicant una detenció: "Posi les urnes a terra. Lentament. Les mans al cap. Sense moviments bruscos. Giri’s". L'advocat considera que si es demostrés que la piulada era en realitat del tinent coronel Baena, es veuria "compromesa" la seva imparcialitat per liderar la investigació. Aquesta és la mateixa prova pericial que el Suprem va negar practicar.

Aquest dimarts Baena va negar no tant sols ser el propietari del compte de Twitter, sinó també participar en la seva gestió. Això tot i que 'Público' va difondre una conversa telefònica amb el tinent coronel en què acabava admetent que gestionava el perfil juntament amb altres persones. "Jo no soc l'únic, eh?!", es defensava. L'advocat també demana que es certifiqui si Tácito i el tinent coronel utilitzaven la mateixa imatge de perfil a la xarxa, com ahir va publicar el mateix mitjà.

Prova urgent

En l'escrit presentat davant el jutjat 13, al que ha tingut accés l'ARA, la pràctica de la comprovació es demana amb caràcter "urgent" per tal de certificar la "deguda imparcialitat requerida als investigadors".

Setó assegura en el seu escrit que si es demostra que Baena i Tácito eren la mateixa persona, les piulades "esbiaixades" publicades a la xarxa comprometrien "de manera clara i fefaent la imparcialitat que ha de regir les investigacions policials".