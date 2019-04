La jutge del 13 descarta investigar si el cap de la investigació de l'1-O era Tácito a Twitter

El cap de la investigació de l'1-O utilitzava el sobrenom de Tácito a Twitter per carregar contra el Procés? La pregunta quedarà sense resoldre de moment. Quan va declarar fa unes setmanes al Tribunal Suprem, el tinent coronel Daniel Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil va negar ser el propietari o administrar aquest perfil (ja tancat) a les xarxes, tot i que en una conversa enregistrada amb 'Público', ho havia admès. El mateix dia de la seva compareixença, el mateix mitjà va publicar que Baena i Tácito compartien la mateixa foto de perfil. En base a això, les defenses van demanar a la jutge del 13 que investigués si es tractava de la mateixa persona però la magistrada ho ha rebutjat.

Les defenses havien demanat que la jutgessa instés a Twitter a certificar l'adreça dels ordinadors des d'on Tácito havia fet determinades piulades per comprovar si tenien alguna vinculació amb el tinent coronel de la Guàrdia Civil. Argumentaven que si es demostrava que Baena i Tácito eren la mateixa persona, la investigació i els informes policials de la investigació signats pel tinent coronel s'havien d'invalidar.

En una resolució que avança l'agència Efe, la jutge explica que no té "transcendència ni rellevància" investigar si el el cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil és l'usuari de l'esmentat compte, ja que "la validesa de la seva actuació professional, elaborant atestats i informes i coordinant una investigació (que, no cal oblidar, ve dirigida per un jutjat instructor) no depèn de la ideologia que pugui tenir".

La magistrada es remet a la resolució del Tribunal Suprem que ja va descartar esbrinar aquest extrem, utilitzant el mateix argument. El tribunal deia llavors que els plantejaments ideològics dels responsables i membres dels cossos de seguretat no afecten la validesa de les seves investigacions.

"Hi ha hagut una associació d’un compte amb mi, perquè des d’un compte personal jo seguia aquell compte i una informació periodística va publicar això", deia Baena al Suprem. El tinent coronel no tan sols va negar ser el propietari del compte, sinó també participar en la seva gestió. Això tot i que 'Público' va difondre una conversa telefònica amb el tinent coronel en què acabava admetent que gestionava el perfil juntament amb altres persones. "Jo no soc l'únic, eh?!", es defensava.