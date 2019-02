"El relat d'un intent permanent d'assalt el 20-S és fals": les 10 frases de Jordi Sànchez

Segueix el judici al Procés en directe

1. "Em considero un pres polític, això és un judici polític"

2. "Quan vaig arribar [a la conselleria d'Economia] ja hi havia una muralla humana i no vaig ser conscient que hi havia cotxes oficials. Estava ple de professionals de la premsa i no em vaig fixar que hi havia els cotxes fins que vaig tornar, al cap de tres hores"

3. "Vaig rebre una trucada del conseller d'Interior dient-me que hauríem d'ajudar en matèria de seguretat i d'ordre de la manifestació i fer un passadís per facilitar l'entrada de la comitiva judicial"

4. "Per primera vegada en la història qui ens acusa dona més nombre de manifestants que la Guàrdia Urbana"

5. "A mitja tarda el tinent del Guàrdia Civil em va comunicar que dins dels cotxes que havien estat sense vigilància hi havia armes llargues. Això em va generar molta tensió"

6. "Vaig veure els vehicles, però no crec que sigui proporcionat que una acció concreta denunciable sigui l'excusa per penalitzar una mobilització pacífica"

7. "Encara que hagués volgut, jo amb un megàfon no sóc capaç de desmobilitzar una manifestació"

8. "El relat d'un intent permanent d'assalt el 20-S és fals"

9. "Tinc la sensació que se'ns està castigant per haver assumit una responsabilitat en una entitat social i cíviques i exercir el dret a la llibertat d'expressió"

10. "Cap membre de l'Assamblea va obrir els cotxes de la Guàrdia Civil, cap voluntari de l'Assamblea va obrir els cotxes de la Guàrdia Civil".